Il Barcellona la scorsa estate per sostituire Neymar alla fine ha deciso di puntare e prendere il ventenne francese Dembelé, il Borussia Dortmund con la sua cessione ha incassato più di cento milioni di euro. Le polemiche non mancarono, la cifra fu davvero enorme per un giocatore che non aveva mai giocato nemmeno con la propria nazionale. Purtroppo il ragazzo è stato molto sfortunato durante il corso della stagione e ha giocato pochissimo. E paradossalmente questo è diventato un vantaggio per il club catalano, che può risparmiare circa cinque milioni di euro.

Gli infortuni di Dembelé.

Dembelé è arrivato in punta di piedi, non ha brillato nel palleggio del giorno della presentazione al Camp Nou, poi si è infortunato seriamente al ginocchio e si è fermato per tre mesi. Valverde senza di lui ha cambiato modulo e ha lanciato Paulinho. Con il nuovo anno Dembelé è ritornato a disposizione e ha giocato subito contro il Celta Vigo nella gara d’andata degli ottavi di Coppa del Re ed è sceso in campo anche nel return match (vinto 5 a 0). Dembelé però ahi lui si è infortunato nuovamente, un problema muscolare lo terrà fuori dai campi per esattamente un mese.

Il Barça risparmia 5 milioni.

Questo infortunio paradossalmente sembra favorire il Barcellona, che potrebbe versare meno soldi del previsto nelle casse del Borussia Dortmund. Il ‘Mundo Deportivo’ infatti ha svelato che quest’altro infortunio di Dembelé potrebbe far risparmiare 5 milioni di euro al Barcellona. Perché Dembelé ha già saltato venti partite tra campionato e coppe e ne ha disputate solamente sette. Nel contratto è scritto che il Barcellona deve versare ulteriori 5 milioni se Dembelé disputerà 25 partite stagionali complessive, per arrivare a quel traguardo il francese dovrà giocare quasi sempre in Liga, Champions e Coppa del Re. Impresa estremamente difficile. E ora è arrivato pure Coutinho.