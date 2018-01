Basta mezz’ora al Barcellona per sbarazzarsi del Celta Vigo e per ottenere, senza alcun tipo di problema, la qualificazione per i quarti di finale di Coppa del Re. Lo stesso traguardo lo ha raggiunto anche il Siviglia di Montella, che anche in casa ha piegato il Cadice (2-1). Venerdì 12 gennaio si effettuerà il sorteggio dei quarti. Chissà se la dea bendata regalerà l’ennesima doppia sfida tra Barcellona e Real Madrid.

Barcellona-Celta 5-0.

L’1-1 dell’andata un po’ spaventa Valverde che schiera quasi tutti i titolari. La partita si sblocca presto, il marcatore è naturalmente Leo Messi, che con una girata al volo segna al 13’. Un minuto più tardi Messi inizia un’azione, serve Alba, che gli ridà il pallone con un tocco fantastico, Leo non può sbagliare.

L’argentino ricambia il favore e poco prima della mezz’ora manda in gol Jordi Alba, bravo a segnare con un bel pallonetto. Il ‘Pistolero’ Suarez serve il poker di rapina. Nella ripresa Messi lascia il posto a Dembélé e nel finale c’è gloria anche per Rakitic che firma il definitivo 5 a 0.

Siviglia-Cadice 2-1.

La vittoria della gara d’andata, la prima della gestione Montella, dava un minimo di tranquillità alla squadra andalusa, che però era reduce da una pesantissima sconfitta interna nel derby con il Betis (che aveva vinto 5-3 al Sanchez Pizjuan !). Gioca con il 4-2-3-1 Montella e schiera gran parte dei titolari. Al 31’ la partita la sblocca Ben Yedder, nella ripresa raddoppia Joaquin Correa. Nel finale accorcia le distanze Garcia. Adesso Montella proverà ad avere un po’ di fortuna, perché il sorteggio non prevede teste di serie. Quindi il Siviglia potrebbe pescare tanto il Barcellona o il Real Madrid, e sarebbe tutt’altro che benevolo, Montella potrebbe pescare anche il Leganes o l’Espanyol, che rappresenterebbero dei sorteggi eccezionali.