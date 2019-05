(No Spoiler) Dopo aver lasciato il calcio giocato, Alessandro Del Piero ha intrapreso una carriera da opinionista televisivo. L'ex bandiera della Juventus ha preferito per ora studi televisivi e microfoni alla panchina, ma cosa succederà in futuro? Pinturicchio si candida a salire nientemeno che sul "Trono di Spade". Con un curioso fotomontaggio, in vista dell'ultimo episodio della fortunatissima serie televisiva "Game of Thrones" Del Piero, in versione Jon Snow, ha presentato la sua simpatica candidatura per diventare il "Re dei Sette Regni"

La curiosa previsione di Del Piero per il finale di Game of Thrones

Dopo 8 fortunatissime stagioni Game of Thrones è arrivata al capolinea. Nella notte italiana tra domenica è lunedì è andata in scena l'ultima attesissima puntata della serie televisiva americana basata sui romanzi fantasy di George R. R. Martin creata da David Benioff e D.B. Weiss, trasmessa dal 17 aprile 2011 al 19 maggio 2019 sul canale via cavo HBO e su Sky Atlantic per otto stagioni e 73 episodi totali. Una sola la domanda che in attesa della trasmissione dell'episodio 8×06 catalizza l'attenzione degli appassionati italiani (la puntata con i sottotitoli sarà trasmessa alle 21.15 su Sky Atlantic e Now Tv): chi si accomoderà sul Trono di Spade? Del Piero fa la sua curiosa previsione.

Del Piero su Instagram pronto a salire sul Trono di Spade

Un fenomeno senza precedenti quello di Game of Thrones seguitissimo anche da tanti personaggi celebri, del mondo dello sport. Tra questi anche Alessandro Del Piero che in vista del finale di stagione della serie americana, ha voluto postare una foto molto simpatica sul suo profilo Instagram ufficiale. L'ex colonna della Juventus, campione del mondo con la Nazionale nel 2006, si è mostrato sul social in versione Jon Snow (uno dei personaggi più amati del Trono di Spade) nei panni di "Guardiano della notte" con una domanda per i suoi followers: "Se salissi io sul trono". Subito si sono scatenati i tifosi della Juventus e c'è anche chi ha ipotizzato: "E se fosse un messaggio subliminale per dirci che sarà il nuovo allenatore della Juventus?"