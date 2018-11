In una recente intervista Daniele De Rossi ha detto che non giocherà ancora per molto. La Roma però non si appresta a perdere il suo capitano. Perché il trentacinquenne centrocampista molto presto, al massimo a gennaio, dovrebbe firmare il rinnovo contrattuale, il prolungamento sarà di un anno. DDR firmerà fino al 2020, poi il campione del mondo dovrebbe passare alla guida della squadra Primavera al posto del papà Alberto.

Daniele De Rossi vicino al rinnovo

Il ‘Corriere dello Sport’ ha scritto oggi che in tempi brevi la Roma prolungherà il contratto al suo capitano, di un solo anno, con uno stipendio da un milione di euro più bonus, poi l’addio alla Roma e al calcio. E quando De Rossi avrà lasciato non ci saranno forse più bandiere, perché lui ha vestito solo una maglia: quella giallorossa (oltre 600 partite). De Rossi nella prossima stagione potrebbe così ritirarsi e lasciare la fascia di capitano a Florenzi. Poi nel suo futuro potrebbe esserci la panchina della squadra Primavera.

Tra due anni un altro De Rossi in Primavera

Daniele De Rossi ha sempre detto che vorrà rimanere nel calcio quando lascerà l’attività da giocatore. In tanti gli predicono un grande futuro da allenatore, il centrocampista della Roma è un uomo saggio, quando parla è sincero e vede bene le partite, tutti ricordano quando a Ventura nel playoff di ritorno con la Svezia consigliò di mandare in campo Insigne (chissà come sarebbe cambiato il destino degli azzurri?). E la prima esperienza da tecnico forse la vivrà con la Primavera giallorossa, che in panchina da tanti anni ha Alberto De Rossi, il papà del capitano giallorosso. Un passaggio di testimone molto romantico, con Alberto De Rossi, che ha vinto tanto e lanciato tanti ragazzi, che comunque rimarrebbe nel settore giovanile della Roma, forse con l’Under 23.