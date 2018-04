L'Europa del calcio rende omaggio a Daniele De Rossi. Dopo lo storico addio al Barcellona di una bandiera come Iniesta, il massimo organo calcistico continentale ha stilato la classifica dei calciatori in attività che nella propria carriera hanno indossato per più stagioni un'unica maglia. E il leader di questa particolare graduatoria, giocatore dunque più fedele d'Europa, è Daniele De Rossi faro di centrocampo della Roma che sogna una nuova impresa in stile Barcellona contro il Liverpool.

L'Uefa celebra De Rossi, è il calciatore più fedele d'Europa

Daniele De Rossi è dunque il calciatore in attività più fedele d'Europa, avendo indossato nella sua lunga carriera una sola maglia, quella della Roma senza interruzioni. Il centrocampista giallorosso ha raccolto l'eredità del suo ex compagno Francesco Totti (25 le sue stagioni alla Roma), arrivando a quota 17 annate con la casacca giallorossa con 588 presenze. Un risultato eccezionale per il 34enne che dopo essere cresciuto nelle Giovanili capitoline è stato inserito nella prima squadra a partire dal 2001.

De Rossi racconta l'amore per la Roma

E l'Uefa per rendere omaggio a Daniele De Rossi, ha ripreso le dichiarazioni del calciatore di inizio stagione, quando ha raccontato il suo feeling, unico, con la maglia della Roma: "Il rapporto con il club inizia quando sei ragazzino, e per me questo è sempre stato la Roma. Poi è diventato il mio lavoro, ma il grande amore per la squadra è rimasto ancora lì. Ho iniziato a sostenere la Roma da ragazzo e la mia personalità mi ha portato a sostenere il club con tanto fervore. Anche mio padre ha lavorato e sostenuto la Roma ma non in modo fanatico come me".

I calciatori più fedeli d'Europa

E nella classifica dei calciatori più fedeli alla stessa maglia (non di quelli che nella carriera hanno comunque indossato anche altre casacche, in cui domina Buffon), De Rossi si è messo alle spalle proprio Iniesta che lascerà il Barcellona dopo 16 stagione ricche di successi con la maglia blaugrana. In questa speciale classifica alle spalle dei due battistrada ci sono Igor Akinfeev del CSKA Mosca con 15 stagioni, Loïc Perrin del St Etienne con 15 stagioni, Rui Patrício dello Sporting con 12 stagioni (che piace molto al Napoli sul mercato), Thomas Müller del Bayern Monaco con 10 stagioni, Yaroslav Rakitskiy dello Shakhtar con 9 stagioni, James Ward-Prowse del Southampton con 7 stagioni.