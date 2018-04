Una standing ovation virtuale da parte di tutto il mondo del calcio per Andrés Iniesta. il campionissimo ha annunciato in lacrime il suo addio al Barcellona, dopo aver scritto pagine memorabili di storia dello sport più bello del mondo. Impossibile non rendere omaggio a quella che è a tutti gli effetti una delle ultime bandiere del panorama calcistico internazionale. Ma quali sono i calciatori più fedeli d'Europa? Quali, quelli dei Top 5 campionati del Vecchio Continente (Premier, Liga, Serie A, Ligue 1 e Bundesliga), che hanno vestito la stessa maglia per più stagioni? Ecco la top ten.

Quali sono i calciatori più fedeli. Buffon guida il podio

Il calciatore più fedele al proprio club milita in Italia. Si tratta di Gianluigi Buffon che difende i pali della Juventus da ben 17 stagioni. Il portiere, approdato in bianconero dal Parma nel 2001, a fine campionato appenderà quasi certamente i guantoni al chiodo, chiudendo così una meravigliosa pagina sportiva. Alle sue spalle con appena 6 mesi in mezzo c'è un altro italiano, ovvero Sergio Pellissier con 16 stagioni e mezzo all'attivo al Chievo. Il bomber rappresenta una vera e propria istituzione in terra clivense. A completare il podio ecco Andrés Iniesta che ha vestito per 16 lunghe stagioni la maglia del Barcellona, a pari merito con l'estremo difensore del Borussia Dortmund Roman Weidenfeller.

De Rossi ultima bandiera della Roma, dopo Totti

Appena fuori dal podio ma con la possibilità di allungare ancora per diverse annate la sua esperienza sportiva ecco un altro rappresentante della Serie A, ovvero Daniele De Rossi. 15.5 le sue stagioni complessive con la casacca della Roma di cui è a tutti gli effetti l'ultima bandiera dopo il ritiro nella scorsa estate di Francesco Totti. A pari merito con "Capitan Futuro" ci sono Leon Britton dello Swansea e il portiere del Montpellier Laurent Pionnier. Staccati invece di mezza stagione ecco David Garcia del Las Palmas, e Xabi Prieto della Real Sociedad.

Messi, obiettivo superare Iniesta

A chiudere la top ten ecco Loic Perrin del St-Etienn, Alexander Meier dell'Eintracht, Speroni del Crystal Palace che possono contare su 14 stagioni con la maglia dello stesso club. A far loro compagnia al 10° posto ecco un'altra bandiera del Barcellona ovvero Leo Messi. La Pulce ha tutta la possibilità di raggiungere e superare il record di 16 stagioni in blaugrana del suo amico e quasi ex compagno Iniesta.

Ronaldo ad un passo dalle 10 stagioni con il Real

Tanti i calciatori che hanno raggiunto la doppia cifra e che potrebbero in futuro entrarci. Basti pensare a due protagonisti della lotta scudetto in Serie A come Giorgio Chiellini, fermo a quota 13 stagioni, e Marek Hamsik con 11 nel Napoli. E poi le merengues Ramos (13 nel Real) e Marcelo (11.5), con Cristiano Ronaldo che se dovesse rimanere in merengues nella prossima stagione taglierebbe il traguardo delle 10 stagioni con la casacca dei Blancos.