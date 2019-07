Non ci sono soltanto i tifosi del Boca Juniors, letteralmente scatenati per il suo arrivo, ad aver accolto con affetto Daniele De Rossi. Dal presidente Angelici e dai tutti i giocatori delle Xeneizes sono infatti arrivati diversi messaggi di benvenuto per l'ex capitano della Roma. Uno in particolare, è arrivato da un giocatore che fino a qualche anno fa era un temibile rivale nelle due stracittadine della Capitale: Mauro Zarate.

L'ex attaccante della Lazio, che a Roma ha giocato e segnato dal 2008 al 2011 e successivamente anche nella stagione 2012/13, ha così accolto De Rossi a Buenos Aires con un messaggio postato sul suo profilo Instagram, con tanto di fotografia che lo ritrae in allenamento insieme all'ex romanista: "Anni di rivalità nella capitale!! Adesso lotteremo insieme, benvenuto al Boca Daniele…cmq sempre Forza Lazio".

Il contratto di De Rossi

A più di 8 anni dall'ultimo derby di Roma giocato da avversari, De Rossi e Zarate si ritrovano dunque insieme al Boca Juniors. Uno scherzo del destino, che in realtà l'italiano ha cercato e trovato non appena si è conclusa la storia d'amore con la sua Roma. La carriera dell'ex Capitan Futuro al Boca Juniors, potrebbe tra l'altro continuare anche dopo la fine del suo contratto. Come rilanciato dalla ‘Gazzetta dello Sport', De Rossi avrebbe infatti chiesto la possibilità di inserire nell'accordo una clausola di rinnovo fino alla fine del 2021.

Una notizia che ha trovato conferme da più parti, sia in Italia che in Argentina, e che potrebbe garantire al nuovo giocatore del Boca Juniors uno stipendio da circa un milione di euro, grazie anche a premi e accordi pubblicitari. Il rinnovo di De Rossi potrebbe essere siglato tra un anno, a metà 2020, e dare la possibilità a De Rossi di continuare a rimanere a Buenos Aires ancora per molti mesi.