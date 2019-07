in foto: Daniele De Rossi – Foto da Twitter Boca Juniors

Il grande sogno argentino di Daniele De Rossi è ormai una realtà. L'ex centrocampista e capitano della Roma, ha infatti raggiunto nelle scorse ore Buenos Aires per le visite mediche e per la firma sul suo nuovo contratto con il Boca Juniors. In attesa della sua presentazione ufficiale a stampa e tifosi, a parlare dello sbarco del campione del mondo 2006 è stato il presidente degli xeneizes Daniel Angelici.

"Ho scelto di prendere Daniele De Rossi per diversi motivi – ha spiegato il patron, in un'intervista concessa a Radio Radio – Il primo perché sapevamo fosse da sempre un sostenitore del Boca Juniors, poi per la presenza di Burdisso che è stato un suo compagno di squadra e oggi nostro direttore sportivo. Ci porta grande esperienza e sono certo che quando De Rossi vedrà cosa succede nella Bombonera, si renderà conto che è il luogo del calcio. Penso che sarà di aiuto per la crescita dei ragazzi giovani perché è un Nazionale: un modello positivo con cui confrontarsi".

Un esempio per i più giovani

"Il calcio argentino e quello italiano sono completamente diversi, soprattutto nella velocità – ha aggiunto Angelici, di fronte alla domanda sulla condizione fisica di De Rossi – È una sfida importante quella che sta per affrontare Daniele. Va verso un luogo ideologico, verso un calcio diverso come i migranti andavano incontro a una terra sconosciuta. Vedendo il suo carattere credo sarà un trionfatore".

Il numero uno del Boca Juniors, che ha confermato che il contratto dell'ex romanista è valido fino al 30 giugno del prossimo anno, ha poi parlato di ciò che potrebbe dare De Rossi nella Copa Libertadores: "Abbiamo vinto i primi novanta minuti, mercoledì ci sarà il ritorno alla Bombonera e De Rossi potrà capire che non sarà da meno rispetto all’Olimpico. Vogliamo passare ai quarti e andare avanti. Il Boca gioca su tre competizioni, ma abbiamo una rosa con giocatori di esperienza con l’obbligo di provare a vincere tutto”.