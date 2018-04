Non nomina mai la Juventus, ma è evidente che l'ultimo post di Luigi De Magistris sia diretto proprio ai bianconeri. Il sindaco di Napoli si è reso protagonista di un durissimo attacco sui social parlando addirittura di "furti di Stato o di calcio", dopo l'ultimo week-end della Serie A. Il riferimento è alle polemiche per l'arbitraggio di Orsato in Inter-Juventus 2-3 che ha fatto e farà discutere a lungo soprattutto dopo il ko del Napoli a Firenze, che rischia di compromettere la corsa scudetto degli azzurri.

L'attacco di De Magistris alla Juventus su Facebook

Il primo cittadino della città di Napoli ha parlato di "ingiustizie", facendo differenze tra "noi" e i "potenti", quelli che rubano con "furti di Stato o di Calcio. Queste le sue pesantissime parole: "Sono orgogliosamente napoletano sempre, nella gioia e nel dolore, con i nostri difetti ed i nostri pregi. La nostra Città e il popolo napoletano sono stanchi delle ingiustizie. Ci riprenderemo tutto quello che ci avete levato, conquisteremo quello che ci spetta. Nulla di più di ciò di cui abbiamo diritto. La differenza tra Noi e quelli che usurpano i nostri diritti è che Noi comunque viviamo perché amiamo ed abbiamo un cuore grande e profonda umanità, loro invece si sentono forti e potenti rubando, con furti di Stato o di Calcio".

Lotta ai palazzi dei poteri corrotti

Nel suo lungo messaggio su Facebook, De Magistris ha comunque spronato Napoli e il Napoli, affinché uniti si prosegua nella lotta contro quelli che ha definito come "i palazzi dei poteri corrotti". Parole destinate a sollevare un polverone: "Il maltolto ce lo riprenderemo tutto, senza lamentele e senza cappello in mano, con la schiena dritta e con la lotta. La nostra dignità non ha prezzo, la nostra sete di giustizia è vasta e profonda. Uniti si vince, abbattendo i palazzi dei poteri corrotti, conquistando i nostri traguardi. W Napoli !!"