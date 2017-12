Una lettera ai tifosi, per fare gli auguri di buon Natale, e brindare insieme al Napoli bello e vincente. Aurelio De Laurentiis, ha scritto una missiva al popolo azzurro pubblicata sul sito ufficiale del club. Il presidente che ha recentemente ufficializzato il colpo Inglese, ha promesso un 2018, all'altezza del 2017, anzi pieno di soddisfazioni per una squadra che battendo il Crotone, conquisterebbe il titolo di campione d'inverno.

De Laurentiis, gli auguri di buon Natale e il punto su un 2017 memorabile.

De Laurentiis ha colto l'occasione degli auguri di buon Natale per festeggiare anche per i successi in campo del 2017: "Cari napoletani,abbiamo trascorso un anno bellissimo insieme, ricco di soddisfazioni, bel gioco ed emozioni. Il 2017 è stato un anno solare che ci ha visti protagonisti di un record straordinario di punti e di una sequenza di risultati che hanno portato la nostra squadra ad essere tra le più ammirate in Italia e in Europa"

Gli obiettivi del 2018 del Napoli.

E non può che esserci ottimismo per un futuro in cui il presidente, con Sarri, vuole regalare ancora grandi gioie ai suoi tifosi: "Insieme a Sarri, maestro di calcio, e al nostro splendido gruppo vogliamo proseguire su questo cammino per raggiungere e regalare a Voi tifosi le più nobili e alte soddisfazioni umane e sportive. Proprio pochi giorni fa abbiamo inaugurato al MANN (Museo Archeologico Nazionale di Napoli) una Mostra del “Napoli nel Mito” ed è uno step importante per dare lustro e onore alla nostra memoria sportiva, fatta di passione unica.Un grande gesto d’amore che ci proietta ad un solido presente e un luminoso futuro.

L'impegno per un Napoli che possa far sognare i tifosi.

E in chiusura un pensiero per le persone meno fortunate, con la speranza che anche i risultati del Napoli possano regalare sorrisi: "Nella Santa Festività che più ci lega ai nostri affetti e alle nostre famiglie, voglio brindare al nostro Napoli nella certezza che davanti avremo un orizzonte sempre più radioso. Il mio impegno ed il mio lavoro sono e saranno sempre costanti per far sì che si possano coronare i nostri sogni. Un abbraccio personale speciale va alle famiglie che non stanno trascorrendo dei momenti felici e per tutti coloro che attraversano giorni di difficoltà e sofferenza. Il mio sincero auspicio è che l'anno che sta arrivando sia foriero di salute, serenità, gioie ed emozioni. Vi auguro un Felice Natale ed 2018 fantastico all’insegna dell’azzurro".