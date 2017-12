Natale è arrivato. Tutti lo festeggiano, anche i calciatori, in ogni angolo del mondo. Naturalmente grazie ai social network molti di essi fanno sapere ai tanti fan come passano queste giornate di festa, anche se nessuno di loro può concedersi troppo lussi culinari perché il pallone è pronto a rotolare di nuovo e bisogna essere sempre in grande forma.

Immobile e Rugani in love.

Su Instagram Ciro Immobile e la sua dolce metà hanno postato una bellissima foto, in cui si vede il bomber della Lazio prendere in braccio e baciare Jessica, davanti ai regali e a qualche pandoro.Un’immagine molto da film.

Un po’ più hot quella postata da Michela Persico, la fidanzata dello juventino Rugani. I due sono immortalati mentre fanno un bagno caldo, in un posto bellissimo con la neve sullo sfondo.

A post shared by 🌸Michela Persico🌸 (@michelapersico) on Dec 24, 2017 at 4:38am PST

La famiglia al centro per Barzagli, Gomez e Morata.

Più sobrio questa volta il ‘Papu’ Gomez, in genere sempre simpatico e alternativo sui social, che ha postato l’attesa della mezzanotte con la moglie e la figlia. Famiglia al centro anche per il ‘Tigre’ Falcao del Monaco, per Ospina e per Barzagli, che sarà stato felice nel vedere la foto dei suoi bimbi sotto l’albero postata dalla moglie Maddalena. Mentre un bel bacio ha suggellato l’anno magico di Morata e di Alice, che dopo essersi sposati pochi mesi fa ora sono in attesa di un bambino.

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Dec 24, 2017 at 1:13pm PST

A post shared by ALICE (@alicecampello) on Dec 19, 2017 at 12:56pm PST

CR7 felice, Chamberlain solitario.

Ha cancellato il netto 3-0 incassato dal Barcellona invece Cristiano Ronaldo. Anche CR7 celebra un Natale importante con la compagna Georgina e quattro figli e sui social ha postato un’immagine serena con una grande famiglia sotto l’albero. Diametralmente opposta, e un po’ triste, la foto postata dal centrocampista del Liverpool Alex Oxlade-Chamberlain che si è fatto fotografare mentre è solo in una stanza enorme e a corredo ha scritto: “La quiete prima della tempesta”.