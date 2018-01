Daniela Christiansson ha messo il dito nella piaga dei rapporti tra il compagno Maxi Lopez e la sua ex Wanda Nara. Una storia finita malissimo e che continua a tenere banco sulle prime pagine dei giornali rosa e non solo, per gli strascichi polemici tra il centravanti dell'Udinese e l'attuale signora Icardi. Gli ultimi sono quelli relativi ai presunti messaggi audio inviati dal calciatore a Wanda Nara, dal tono pesante e irrispettoso, su cui si è espressa la bella Daniela sui suoi profili social.

Maxi Lopez non ha rispetto per Wanda, parola di Daniela Christiansson.

La modella svedese con la quale Maxi Lopez ha ritrovato il sorriso, ha confermato la mancanza di rispetto del suo compagno nei confronti della ex Wanda Nara senza troppi giri di parole: "Quello che penso degli audio? Non è un argomento che nessuno dovrebbe giudicare perché nessuno sa la verità della situazione (a proposito, Maxi non ha alcun profilo social, sono tutti fake) e quegli audio dicono molto su come il mio ragazzo non abbia rispetto per lei con tutte le cose che sono successe e che stanno accadendo".

in foto: Foto (https://www.instagram.com/danielachristiansson/)

Perché Maxi Lopez è infuriato con l'ex compagna.

L'esperto attaccante argentino ovviamente non usa lo stesso linguaggio con l'attuale compagna. Daniela Christiansson ha spiegato anche alcuni dei motivi dell'atteggiamento di Maxi Lopez nei confronti della madre dei suoi figli: "Con me non utilizza questo tipo di vocabolario e comportamento. Provate a immaginare di non poter augurare buon Natale ai vostri figli e che l’unico modo per vederli sia andare nella loro scuola per portarli in segreto! Questi sono solo alcuni fatti di ciò che è accaduto. E sembra che né i soldi né la legge possano aiutare … posso confermare che Maxi fa e sempre farà il meglio per i tuoi figli!" .

Chi è Daniela Christiansson, la fidanzata di Maxi Lopez.

Daniela Christiansson già da tempo ha conquistato il cuore di Maxi Lopez. La biondissima svedese è una modella che lavora anche per il mondo dello spettacolo. Recentemente si è resa protagonista di un curioso episodio: la musica troppo alta nella residenza milanese della coppia ha spinto i vicini a chiamare la polizia. Gli agenti sono prontamente intervenuti nell'abitazione dove Daniela era alle prese con balli scatenati.