Ancora una volta l'incrocio donne e pallone è risultato esplosivo per l'ex marito di Wanda Nara, Maxi Lopez, attaccante argentino con il debole per le belle donne. Infatti, l'ex Barcellona e Milan è stato al centro di un ultimo gossip rosa in queste vacanze natalizie: per troppo rumore e disturbo della quiete pubblica la polizia è dovuta intervenire in un suo appartamento a Milano, dopo essere stata chiamata dai vicini. La causa? Musica altissima in casa e balli scatenati: quando i poliziotti sono entrati in casa hanno trovato due ragazze, una bionda e una mora, nel pieno di un festino.

Festeggiare va bene, ma con una certa moderazione altrimenti scatta la puntuale lamentela del vicinato. Così è successo in un lussuoso appartamento di Milano dove vive Maxi Lopez e dove Daniela Christiansson, fidanzata dell’ex Barcellona e Milan, si è lasciata andare ad un ballo di troppo che ha suscitato l'ira di qualche invidioso che ha chiamato la polizia.

La bella bionda ha postato su Instagram un video in cui si cimenta in una danza scatenata e divertita con una collega dopo uno shooting fotografico in un appartamento a Milano. Troppa foga, troppa musica e troppo rumore: così sono arrivate le forze dell'ordine per riportare la tranquillità in casa Lopez. All’arrivo degli agenti, tutto si è concluso senza gravi conseguenze. Lady Lopez ha anche sdrammatizzato con ironia l’accaduto archiviando con il sorriso il lieve inconveniente: "La polizia non è stata così cattiva quando una bionda e una mora le hanno aperto la porta” ha scherzato su Instagram la bella Daniela.

A post shared by Daniela Christiansson (@danielachristiansson) on Dec 26, 2017 at 10:23am PST

Un nuovo gossip a tinte rosa per Maxi Lopez che da sempre è famoso per amare le belle donne e non rinunciare mai a feste e divertimento. L'argentino era già salito alle cronache gossip per essere stato marito di Wanda Nara e al centro delle liti matrimoniali con quella che oggi è la signora Icardi. Con Maxi, Wanda ha avuto tre maschietti. Poi la famiglia si è allargata con due bimbe avute dal bomber dell'Inter. Mentre Maxi Lopez è stato spesso al centro del triangolo rosa per questioni legali.