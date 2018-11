Continua a far discutere in Brasile, il terribile caso di Daniel Correa Freitas, il calciatore trovato morto in Brasile con i genitali recisi. L'arresto di Edson Brittes Junior, considerato il presunto assassino ha permesso di fare chiarezza su un omicidio di natura passionale. L'imprenditore che avrebbe confessato il delitto alla polizia brasiliana, ha raccontato di essersi accanito contro il corpo del centrocampista, dopo averlo sventato un suo tentativo di stupro nei confronti della moglie. Una tesi non confermata dagli inquirenti che indagano sull'accaduto, mentre in Brasile sono finite sulle prime pagine dei tabloid alcune foto che immortalano Daniel Correa proprio a letto con la signora Brittes, con tanto di messaggi Whatsapp inviati ad un suo amico.

in foto: Foto Pixit, https://www.marca.com/buzz/2018/11/05/5bdfff9b46163f82578b4655.html

Il caso di Daniel Correa, calciatore trovato morto con i genitali recisi

Il corpo senza vita di Daniel Correa è stato trovato in un bosco la scorsa settimana in Brasile. Il cadavere presentava segni profondi di arma da taglio su tutto il corpo, quasi decapitato, e con i genitali recisi. La ricostruzione di un testimone e la confessione del presunto omicida Edson Brittes Junior hanno permesso di fare luce sull'accaduto: il calciatore di proprietà del Sao Paulo ma in prestito al Sao Bento, è stato trovato a letto con la moglie di Brittes, e dopo essere stato picchiato selvaggiamente, e chiuso nel bagagliaio di un'auto è stato trasportato in un boschetto dove sarebbe stato commesso il crimine, con tanto di accanimento sul cadavere e taglio dei genitali.

Le foto di Daniel Correa a letto con la moglie del presunto assassino e i messaggi Whatsapp

Sulle pagine dei quotidiani brasiliani intanto sono spuntate alcune foto che Daniel Correa ha inviato ad un amico, in cui si trova a letto con la moglie di Edson Brittes Junior che dorme serenamente. Dopo una festa, organizzata dalla figlia, in casa dell'imprenditore, il calciatore ha scritto sull'app di messaggistica: "Posso dormire qui, ci sono diverse donne che dormono sparse per casa", per poi specificare "Vado con la madre della festeggiata". L'amico ha provato ad avvertire il centrocampista: "Attento, il marito arriverà e ti riempirà di botte", a quanto pare però non è bastato.

La tesi della difesa, con il presunto tentativo di stupro

Tentativo di stupro o no? E' questa la domanda principale che si stanno ponendo gli inquirenti. La difesa di Brittes punta, anche attraverso queste foto probabilmente, ad avvalorare la tesi di un a presunta violenza sessuale che avrebbe scatenato la follia omicida dell'uomo. Nei prossimi giorni si conosceranno nuovi dettagli e potrebbero arrivare anche ulteriori indiscrezioni, sui presunti contatti social del giocatore.