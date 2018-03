Dani Alves non ne ‘azzecca' una. Disse che voleva andare via dalla Juventus – e lo ha fatto – perché solo così avrebbe potuto competere per vincere la Champions. A Parigi ha capito – suo malgrado – che non basta tutto l'oro dello sceicco per alzare la Coppa e primeggiare in Europa. Nei giorni scorsi ha fatto parlare di sé per quella precisazione infelice sulla morte di Astori: "nel mondo muoiono tanti bambini ogni giorno". E che c'entra? Che senso ha paragonare le due cose? Sarebbe bastato limitarsi a poche frasi di rispetto e nulla sarebbe accaduto. Invece no, proprio non ce l'ha fatta e s'è dovuto scusare non senza fare riferimento all'ipocrisia di quanti hanno registrato la sua leggerezza. Adesso, a giudicare dalle voci che rimbalzano dalla Francia, pare che caldeggi l'arrivo di Paulo Dybala al Paris Saint-Germain.

Molto più di un semplice auspicio. Ma il tentativo – nemmeno tanto celato secondo Tuttosport – di convincere l'argentino a portare un po' di Joya sotto la Torre. Del resto, non è la prima volta che l'ex difensore brasiliano del Barcellona avanza ipotesi del genere. Nell'estate del 2017 – quando aveva già deciso che il suo futuro era altrove – si lasciò sfuggire una frase stonata durante un’intervista alla Tv brasiliana Canais Esporte Interativo: "Paulo Dybala deve lasciare la Juventus, non so quando, per migliorare. Potrà ottenere degli ottimi risultati ma dovrà farlo sfidando sé stesso".

Cosa succederà a fine stagione? Difficile ipotizzarlo adesso. Oltretutto il Dybala tornato in auge dopo l'infortunio e rivelatosi decisivo nella sfida di Champions non sembra pensare più in là della prossima gara di Coppa e del Mondiale che potrebbe vederlo tra i protagonisti assoluti. Lasciando la Juventus e accettando il trasferimento a Parigi, Dani Alves non è andato esattamente a ottenere risultati migliore… perché seguire il suo consiglio?