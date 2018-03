Dani Alves è uno dei calciatori con il maggior numero di trofei vinti al mondo. Il brasiliano con la Champions League ha avuto in passato un feeling particolare, l’ha conquistata con il Barcellona tre volte e l’ha sfiorata anche con la Juventus, con cui giocò la finale nel 2017. A sorpresa la scorsa estate decise di lasciare i bianconeri e firmò per il PSG. Il difensore disse di aver scelto il Paris non perché gli era stata effettuata una grande offerta economica né perché sapeva che avrebbe ritrovato il grande amico Neymar, ma perché voleva vincere la Champions di nuovo. Oggi quelle parole pesano come un macigno per l’esterno brasiliano, che dopo l’eliminazione del Paris è diventato un bersaglio del web.

Via dalla Juve per vincere la Champions

“Il mio obiettivo è tornare a vincere la Champions League, per questo ho lasciato la Juventus. Ed è lo stesso motivo per cui Neymar ha lasciato il Barcellona. Questa è una coppa che ci eccita”. Quelle dichiarazioni rilasciate al sito della Fifa si sono rivelate un boomerang per il quasi trentacinquenne sudamericano che quest’anno lascia la competizione già a inizio marzo, negli ottavi di finale.

Il grave errore di Dani Alves contro il Real

Le residue chance di ribaltare la sconfitta (3-1) dell’andata sono state cancellate propio da Dani Alves che a inizio ripresa perde in modo davvero sciocco il pallone e da il là all’1-0 del Real, creato da Asensio e Lucas Vazquez e finalizzato dal solito Cristiano Ronaldo, a segno così in tutte le otto partite disputate in Champions. Il Psg trova il momentaneo pareggio con Cavani, ma poi capitola in modo definitivo dopo il gol di Casemiro. E così il Psg ha ceduto il passo al Real.

Il web sfotte Dani Alves

Il web, o meglio soprattutto alcuni tifosi della Juventus, non hanno dimenticato le ‘ultime parole famose’ di Dani Alves, che è diventato rapidamente una della principali tendenze su Twitter. Più di qualcuno gli ha ricordato quelle dichiarazioni e in parecchi lo hanno preso in giro, qualcun altro gli ha consigliato di ‘riprovarci l’anno prossimo’.