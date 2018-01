La partita contro il Lione ha lasciato il segno sul Psg. Prima l'indisponibilità di Neymar che ha alimentato le voci sul futuro del brasiliano, poi l'infortunio di Mbappé (lesione nella zona cervicale, ne avrà per 2 mesi e salterà la Champions col Real Madrid) e la sconfitta, infine la bufera scatenata dal ‘rosso' a Dani Alves. L'ex difensore della Juventus, espulso nella ripresa per condotta antisportiva, ha perso la testa: ha affrontato il direttore di gara a muso duro, fissandolo negli occhi e bofonchiando qualcosa (che rischia di costargli provvedimenti disciplinari durissimi), e gli ha riservato trattamento peggiore in un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Il difensore sudamericano ha scelto come foto proprio l'immagine che lo ritrae intento ne testa a testa con l'arbitro durante la sfida di campionato. Pochi attimi e sarebbe finito in anticipo sotto la doccia. A corredo vi ha scritto un messaggio chiaro e sferzante. "Incolpatemi, è gratis", è stato l'incipit scelto dal calciatore. Uno sberleffo riservato anche alle critiche che spesso la stampa transalpina gli ha riservato sia per atteggiamenti sopra le righe sia per aver creato una presunta spaccatura all'interno dello spogliatoio costituendo una sorta di ‘clan' assieme a Neymar e a Thiago Silva. Uno sfogo, una reazione impulsiva arrivati a margine dell'espulsione causata da un fallo su Ndombele e dalla reazione sanzionata dal fischietto Turpin.