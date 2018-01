Due mesi di stop precauzionale. Sessanta giorni per recuperare dopo il violento colpo alla nuca subito nella gara di campionato contro il Lione. Il Paris Saint-Germain perde Kylian Mbappé a poche settimane dalla Champions, che negli ottavi di finale vede i francesi opporsi al Real Madrid. L'attaccante, ex Monaco, salterà quasi certamente la sfida con gli spagnoli: le conseguenze della ‘collisione' con il portiere dell'Olympique – Anthony Lopes – non sono state gravi né preoccupanti per la salute del calciatore ma – in base alle informazioni di Espn – quanto accaduto nella gara di domenica scorsa (giocatore a terra, privo di sensi, poi ripresosi e trasportato fuori in barella) ha raccomandato massima cautela dopo la botta nella zona cervicale.

Un'assenza pesante per la formazione di Emery di cui Mbappé è certamente il fiore all'occhiello per il talento e al tempo stesso ‘pietra dello scandalo' per l'escamotage di mercato escogitato dalla società (prestito con obbligo di riscatto fissato a 180 milioni) sì da evitare la mannaia del fair play finanziario e aggirare i paletti della Uefa in termini di bilancio. Se la diagnosi verrà confermata, l'ala diciannovenne non sarà in grado di giocare l'andata, in calendario il 14 febbraio al Santiago Bernabéu, né la sfida di ritorno del 6 marzo, al Parc des Princes.

Sfortuna e tanta paura. Che la serata di domenica scorsa fosse sotto una cattiva stella lo si era capito dai due incidenti subiti dallo stesso Mbappé nel corso del match col Lione. Due scontri nel giro di mezz'ora: prima fa testa a testa con Aouar (che gli causa una ferita alla nuca, chiusa poi da una vistosa fasciatura); poi viene travolto in uscita dal portiere Anthony Lopes. L'arbitro non vede gli estremi per concedere un rigore ma l'ex Monaco resta a terra per qualche attimo privo di sensi. L'arrivo immediato dello staff medico – richiamato dai compagni di squadra del francese – ha subito dissolto ogni dubbio: "Rimane sotto osservazione ma non riporta nulla di grave".