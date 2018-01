E' costata carissima a Dani Alves l'espulsione rimediata contro il Lione, nell'ultima sfida di campionato persa dal Psg 2-1. Il laterale brasiliano ex Juventus è stato punito con tre turni di squalifica più uno con la condizionale. Nonostante la sua esperienza Alves aveva perso la testa e dopo essere stato sanzionato per un fallo aveva reagito in malo modo nei confronti dell'arbitro andando testa contro testa.

Dani Alves squalificato per 3 giornate.

Nel finale della gara di Lione, dopo essere stato punito per un fallo su su Ndombele, Dani Alves era andato a muso duro dall'arbitro Turpin, quasi testa contro testa, fissandolo negli occhi e pronunciando parole probabilmente offensive. Atteggiamento che la Disciplinare ha giudicato minaccioso, da qui la dura squalifica. Pena pesantissima dunque per il calciatore che ora sarà costretto a guardare i suoi compagni in tribuna per 3 giornate con rischio di allungare la squalifica in caso di ulteriori atteggiamenti negativi.

L'espulsione mal digerita da Dani Alves.

Non pago dopo la gara, Alves aveva rincarato la dose sui social network. Pubblicata su Instagram proprio l'immagine che lo ritrae intento nel testa a testa con l'arbitro durante la sfida di campionato. A corredo vi ha scritto un messaggio altrettanto duro "Incolpatemi, è gratis. Le decisioni sono state già prese, la battaglia è stata già persa, io però continuo a pensare che l’arbitro abbia commesso un errore con la sua decisione. Da quando non essere d’accordo equivale a mancare di rispetto? Se vogliono incolparmi possono anche farlo, è gratis, ho le spalle molto larghe ed un bel palo… che mi permette di restare sempre in piedi".