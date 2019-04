Uno dei risultati più scontati nel calcio d’alto livello è il successo in patria del Paris Saint Germain che con larghissimo anticipo ha vinto per la sesta volta negli ultimi sette anni, la seconda consecutiva, la Ligue 1. Un trionfo scritto in partenza. Il cammino è stato eccellente in avvio, prima di diventare un po’ accidentato nel finale. Sesto titolo vinto consecutivamente da Verratti e Thiago Silva, ottavo (compresi quella alla Juve) in fila per Buffon, ennesimo per Neymar, Cavani e Mbappé, 42esimo in carriera per Dani Alves, che è il giocatore con più trofei vinti al mondo. Il brasiliano ha battuto il record di Hossam Hassan.

Dani Alves ha superato Hossam Hassan

Una carriera strepitosa quella di Dani Alves che è diventato il giocatore con più trofei vinti di sempre, considerando anche quelli vinti con la nazionale, il laterale ex di Juve e Barcellona è salito a quota 42 trofei e ha superato Hossam Hassan, storico giocatore egiziano. E il numero di vittorie può aumentare, perché sabato il PSG giocherà contro il Rennes la finale della Coppa di Francia. Si può dire che il brasiliano ha più trofei in bacheca che primavere sulla carta d’identità.

I trofei vinti da Dani Alves

Bahia: 2 campionati Noroeste.

Siviglia: una Coppa di Spagna, una Supercoppa Spagnola, 2 Coppe Uefa e una Supercoppa Europea)

Barcellona: 6 Liga, 4 Coppe del Re, 4 Supercoppe di Spagna, 3 Champions League, 3 Supercoppe Europee, 3 Mondiali per club.

Juventus: uno scudetto, una Coppa Italia.

PSG: 2 Ligue 1, una Coppa di Lega, una Coppa di Francia e 2 Supercoppe.

Brasile: 2 Confederations Cup, 1 Coppa America, 1 Mondiale Under 20

I giocatori con più trofei vinti di sempre

1) Dani Alves 42 trofei; 2) Hossam Hassan 41; 3) Iniesta 37; 4) Maxwell 37; 5) Ibrahim Hassan 37; 6) Wael Gomaa 36; 7) Shovlovsky 36; 8) Essam El-Hadary 35; 9) Giggs 35; 10) Vitor Baia 35.