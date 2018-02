Ormai è ufficiale: il nuovo sogno di Florentino Perez si chiama Neymar. Il presidente del Real Madrid, dopo aver tentato di portare il brasiliano nella capitale nel 2013, sta ora cercando di capire come poter mettere le mani sul brasiliano. L'argomento è ovviamente di stretta attualità in Spagna, dove molti giornali hanno già scritto dell'infatuazione del numero uno dei "Blancos" per la stella del Paris Saint-Germain.

La rivelazione del Mundo Deportivo.

Secondo il famoso "Mundo Deportivo", quotidiano con sede a Barcellona e molto vicino alle sorti della squadra blaugrana, Florentino Perez riuscirà ad esaudire il suo desiderio e quello dei suoi tifosi nel prossimo anno: "Neymar firmerà nel 2019 – ha scritto il giornale catalano – Due anni dopo aver consumato il suo "tradimento" dal Barcellona, in fuga dall'ombra di Messi. La decisione non sarà solo sportiva, ma anche legata a un progetto imprenditoriale che già colloca Neymar tra i grandi "prodotti" del mondo dello sport e dell'entertainment".

Un nuovo caso Figo.

Il ritorno di "O'Ney" in Spagna, si materializzerà dunque dopo la stagione 2018/19. Se dalle parti di Barcellona i tifosi schiumano rabbia, a Madrid sono invece eccitati dall'idea di avere a disposizione Neymar e di replicare lo "sgarbo" dell'estate 2000 quando Luis Figo lascio i blaugrana per trasferirsi al Real Madrid per 140 miliardi di lire. A spingere il talento brasiliano verso un clamoroso rientro nella Liga, ci sarebbero diversi fattori: in primis la vita parigina, definita più noiosa rispetto a quella spagnola dallo stesso brasiliano.

Il Pallone d'Oro.

Oltre al problema della "movida" parigina, Neymar vorrebbe tornare indietro anche per i continui conflitti con alcuni compagni, con il tecnico Unai Emery e con parte della tifoseria francese. Il desiderio di vincere il Pallone d'Oro, inoltre, avrebbe spinto l'ex gioiello del Santos a rivedere le sue decisioni. Secondo Neymar, continuare a giocare in un campionato come quello francese, ritenuto meno importante rispetto a quello spagnolo, potrebbe infatti pregiudicargli ogni chance di vincere il prestigioso premio di "France Football".