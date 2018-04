Nonostante sia ancora in corsa per il suo settimo scudetto consecutivo, la Juventus sta già guardando al futuro e alla squadra del prossimo campionato. In attesa del via ufficiale del prossimo mercato estivo, Marotta e Paratici sarebbero infatti già al lavoro per rinforzare la formazione bianconera. In attesa di capire cosa farà Massimiliano Allegri, ancora indeciso se rimanere a Vinovo o fare le valigie, la dirigenza sta dunque valutando le occasioni che il mercato propone.

Tra i nomi usciti nelle scorse ore, è saltato fuori anche quello di Alvaro Morata. L'ex giocatore juventino e attuale punta del Chelsea, secondo i media spagnoli, non è mai stato dimenticato dalla vecchia signora che ora vorrebbe cavalcare i problemi dello spagnolo per cercare di riportare clamorosamente l'attaccante a Torino.

Il futuro di Morata

Come riportato dal "Mundo Deportivo", il club campione d'Italia avrebbe in mente di tornare alla carica e consegnare a Morata la maglia di Mandzukic: uno dei giocatori che dovrebbe lasciare la Juventus nella prossima estate. Quello del nativo di Madrid è un nome che mette d'accordo tutti (società, allenatore e tifosi), anche se sarà particolarmente difficile strapparlo al club di Londra che, solo un anno fa, ha sborsato ben 80 milioni di euro per portarlo allo Stamford Bridge.

Dopo i presunti contatti con l'entourage di Edinson Cavani, ecco dunque arrivare le indiscrezioni legate al nome di Morata: campione che verrebbe nuovamente accolto con entusiasmo da tutto il gruppo bianconero, in primis da Dybala che avrebbe chiesto rinforzi per la prossima Champions League. L'eventuale partenza dello spagnolo, è però legata a doppio filo al successore di Antonio Conte: l'ultima parola sulla sua cessione, spetterà infatti al nuovo manager che prenderà possesso della panchina dei "Blues" nella prossima estate.