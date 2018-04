La vittoria sofferta della Juventus sul campo del fanalino di coda Benevento nel nome di Paulo Dybala sembrava aver messo una pietra tombale sul duello per la conquista della Serie A, ma la rimonta nei minuti finali del Napoli al San Paolo contro il Chievo firmata da Milik e Diawara tiene ancora aperta una volata thrilling per lo scudetto. Mancano sette partite alla conclusione del campionato, e tra anticipi, trasferte e orario ogni dettaglio può risultare decisivo per capire se quei 4 punti di vantaggio della Juve sulla squadra di Maurizio Sarri basteranno agli uomini di Massimiliano Allegri o potranno essere colmati dai partenopei. Già domenica prossima una giornata importante, con i bianconeri che ricevono la ritrovata Samp di Marco Giampaolo e il Napoli che fa visita al Milan di Gennaro Gattuso. Detto ciò andiamo ad analizzare nel dettaglio le ultime sette tappe di questo duello a distanza (e non solo) tra le prime due della classe.

La volata scudetto giornata per giornata

Gli orari e le date potrebbero variare qualora la Juventus e/o la Lazio andassero avanti rispettivamente in Champions League ed Europa League. Il programma della 37a e della 38a giornata non è ancora stato deciso dalla Lega di Serie A. Ecco giornata per giornata la volata scudetto delle due squadre:

32a giornata

Juventus-Sampdoria (domenica 15 aprile, alle 15) e Milan-Napoli (domenica 15 aprile, alle 20.45)

33a giornata

Crotone-Juventus (mercoledì 18 aprile, alle 20.45) e Napoli-Udinese (mercoledì 18 aprile, alle 20.45)

34a giornata

Juventus-Napoli (domenica 22 aprile, ore 20.45)

35a giornata

Inter-Juventus (sabato 28 aprile, alle 20.45) e Fiorentina-Napoli (domenica 29 aprile, alle 18)

36a giornata

Juventus-Bologna (sabato 5 maggio, alle 20.45) e Napoli-Torino (domenica 6 maggio, alle 15)

37a giornata

Roma-Juventus (domenica 13 maggio, alle 15) e Sampdoria-Napoli (domenica 13 maggio, alle 15)

38a giornata

Juventus-Verona (domenica 20 maggio, alle 20.45) e Napoli-Crotone (domenica 20 maggio, alle 20.45).

Lo scontro diretto dello Stadium

Come detto dunque già la prossima giornata potrebbe dire molto sul futuro di questa volata scudetto che in buona parte si deciderà nello scontro diretto dell’Allianz Stadium del 22 aprile. Qualora si arrivasse con questo distacco o con un gap inferiore una vittoria dei padroni di casa chiuderebbe definitivamente i giochi, un pareggio sarebbe un risultato comunque favorevole ai bianconeri che manterrebbero intatto il proprio vantaggio avendo dalla sua anche la meglio nel calcolo del doppio scontro diretto in caso di arrivo a pari punti a fine torneo (all’andata al San Paolo finì infatti 1-0 per Higuain e compagni). Nessuna delle due compagini dunque in queste due gare che precedono il big match dello Stadium possono permettersi passi falsi.

Real Madrid e Milan: per la Juve non c’è solo il campionato

Ma se i partenopei da qui al 20 maggio potranno concentrarsi esclusivamente sul campionato, lo stesso non potrà fare la Juventus impegnata certamente mercoledì al Bernabeu per il ritorno dei quarti di finale di Champions League nel quale i bianconeri andranno alla ricerca di una clamorosa rimonta dopo la sonora sconfitta per 3-0 patita in casa nel match d’andata. Se è vero che al momento appare molto difficile che l’impegno europeo per il club piemontese si protragga, è pur vero che la vecchia signora ha già un altro appuntamento fissato che andrà ad incastonarsi tra il 36° e il 37° turno di campionato, vale a dire la finale di Coppa Italia contro il Milan di Rino Gattuso, che domenica nel posticipo ospiterà proprio il Napoli di Maurizio Sarri.

Inter e Roma: due scogli sulla strada di Allegri

Facendo un veloce confronto tra i due calendari che aspettano le pretendenti al trono della Serie A ci si accorge immediatamente che, una volta superato lo scoglio Milan e dato per assodato che il risultato dello scontro diretto deciderà gran parte della stagione, il calendario del Napoli appare più abbordabile rispetto a quello dei rivali. La banda di Sarri infatti dovrà sì affrontare Fiorentina e Sampdoria (prossima avversaria della Juventus), squadre impegnate nella lotta per un posto nella prossima Europa League, ma, scontro diretto a parte, non dovrà affrontare nessuna delle big impegnate nella rincorsa al terzo e quarto posto in classifica che garantiscono l’accesso alla fase a gironi della prossima Champions League. Ben diverso è il discorso per la compagine di Massimiliano Allegri che oltre al big match casalingo con il Napoli sarà attesa anche dalle ostiche trasferte sul campo di Inter e Roma rispettivamente alla 35a e 37a giornata.

Un’ultima giornata al cardiopalma: lotta scudetto e salvezza si possono intrecciare

Un dato che invece farà piacere alla Juventus è il confronto tra le partite da giocare in casa e quelle in trasferta dato che i bianconeri giocheranno quattro delle sette gare fra le mura amiche, mentre i partenopei soltanto in tre occasioni saranno padroni di casa. Un’ultima curiosità riguarda invece la casualità che ha messo di fronte Juventus e Napoli con Verona e Crotone proprio all’ultima giornata di campionato con la lotta scudetto che, se si dovesse protarre fino al 20 maggio, si andrebbe così ad intrecciare con quella relativa alla salvezza dato che al momento i veneti e i calabresi occupano la penultima e la terzultima posizione in classifica ma ancora ampiamente in corsa per non retrocedere in una lotta serrata che coinvolge anche altre 4 squadre (Spal, Cagliari, Chievo e Sassuolo) dando per spacciato il Benevento di Roberto De Zerbi.