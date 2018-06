L'addio di Zinedine Zidane al Real Madrid, ha dato il via ad un gioco di incastri su diverse panchine d'Europa. Tra le più ambite, c'è ovviamente quelle della società di Florentino Perez: orfana del tecnico francese e desiderata da tutti gli allenatori liberi in circolazione. Dopo le voci relative a Massimiliano Allegri, anche un altro mister italiano è stato nelle ultime ore accostato ai "Blancos": Maurizio Sarri.

Il nome dell’ex allenatore del Napoli è stato infatti citato nel corso di una trasmissione televisiva della spagnola "El Chringuito TV", dove i giornalisti hanno parlato di una presunta riunione tra i vertici del club spagnolo nella quale è stato analizzato il lavoro svolto dal mister napoletano negli ultimi mesi. Al di là del discorso con il Chelsea, Sarri continua infatti a piacere alla dirigenza del Real Madrid, nonostante le polemiche innescate in passato da alcune dichiarazioni infelici del tecnico.

La concorrenza di Conte e Guti

Se non arriveranno a breve notizie da Londra, Sarri potrebbe dunque traslocare nella capitale spagnola. "Ho parlato con alcuni dirigenti del Real Madrid e se il Real vuole Sarri, lo prende. Maurizio piace a Florentino Perez", dichiarò qualche giorno fa l'intermediario di mercato Salvatore Garritano. Alla finestra rimangono anche Antonio Conte e Guti. Il tecnico salentino, in uscita dal Chelsea, rimane un profilo molto apprezzato dalla piazza madridista e probabilmente rimarrà in corsa fino alla fine.

Il discorso è invece diverso per Guti, l'ex giocatore del Real Madrid che negli ultimi mesi ha allenato l'Under 19 delle "Merengues". Perez è attratto dall'idea di scommettere ancora su un giovane (così come fece ad esempio con Zidane), ma parte della dirigenza starebbe spingendo per un profilo più esperto. Qualcuno è comunque convinto che Guti abbia buone chance di diventare l'erede di Zizou. "Non allenerà da noi perché andrà al Real Madrid", ha infatti dichiarato il presidente del Murcia, Victor Galvez.