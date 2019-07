Ancora pochi giorni e la ‘telenovela' Gareth Bale arriverà alla sua conclusione. Il futuro del trentenne attaccante gallese, scaricato di fatto da Zinedine Zidane, sarebbe infatti già stato deciso secondo la stampa spagnola. I colleghi spagnoli, che hanno ovviamente seguito da subito la diatriba tra il giocatore e il Real Madrid, sono certi che l'ex Tottenham continuerà la sua carriera in Cina allo Jiangsu Suning.

Secondo le ultime indiscrezioni, il club cinese sarebbe infatti pronto a garantire al giocatore uno stipendio da 22 milioni di euro netti all'anno per le prossime tre stagioni: un ingaggio di sette milioni più alto di quello che guadagna attualmente con la società di Florentino Perez. Questo weekend potrebbe dunque essere decisivo per sistemare gli ultimi dettagli contrattuali, e per dare inizio alla carriera cinese di Gareth Bale.

La poca eleganza di Zinedine Zidane

La fine della storia d'amore tra il gallese e il Real Madrid farà però ancora discutere. A molti non è infatti andata giù la modalità con la quale il club e il tecnico delle merengue hanno dato il benservito a Bale: il tutto nonostante i molti trofei vinti dalla squadra (tra cui anche quattro Champions League), grazie anche al supporto del giocatore britannico.

"Non è stato convocato perché il club stia trattando la sua partenza – ha infatti dichiarato Zidane nei giorni scorsi – Se il suo addio è imminente? Lo so. Certo è che se avviene domani è meglio. Sarebbe un bene per tutti se andasse via subito". Prima dell'arrivo di Suning, Gareth Bale era stato accostato anche ad altre società. Tra queste anche lo Shanghai Shenhua, il Tottenham, il Liverpool e il Paris Saint-Germain che, secondo alcune indiscrezioni, era disponibile a trattare con il Real Madrid offrendo in cambio il cartellino di Neymar.