Dalla Spagna, clamoroso: c’è l’accordo tra l’Atletico Madrid e Paulo Dybala

Secondo indiscrezioni arrivate dalla capitale spagnola, il fratello-agente di Dybala e il direttore sportivo dell’Atletico avrebbero già trovato un’intesa per i prossimi cinque anni. Per arrivare all’argentino, l’Atletico dovrà però vendere Griezmann e mettere in preventivo almeno 150 milioni di euro.