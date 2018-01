Più volte il numero 10 della Juventus Paulo Dybala è stato paragonato a Leo Messi. Lo hanno fatto tanti commentatori, tanti esperti, tanti appassionati di calcio e anche il selezionatore della nazionale argentina, Jorge Sampaoli, che per spiegare l’esclusione dai titolari l’attaccante juventino ha detto che si somiglia troppo con Messi.

Non è della stessa opinione Antonio Cassano, che si è espresso in toni fin troppi ironici. Nemmeno Michael Laudrup vede una grande somiglianza tra i due argentini, ma l’ex calciatore danese ha motivato in modo analitico la sua opinione.

A Dybala fa male il paragone con Messi.

Michael Laudrup ha giocato con la Juventus per quattro stagioni negli anni Ottanta prima di passare nella Liga, prima al Real e poi al Barcellona. Il danese è stato un grande attaccante, non ha mai lasciato il mondo del calcio e ha continuato a seguire il club bianconero. Dybala per lui è un grande talento e somiglia a Messi, ma il paragone non può esserci. Perché Messi, secondo Laudrup, è molto più forte

Dybala è un talento. Il problema per lui è che è argentino e quindi alla gente piace dire che lui potrebbe essere il prossimo Messi. Dybala senz’altro somiglia a Messi: è argentino, è mancino, non è troppo alto ed ha delle belle movenze, il paragone con Messi però non gli fa bene. Ha talento, ma non è Messi.

Messi è un giocatore unico.

Dybala per Laudrup è davvero un grande attaccante, ma non può essere paragonato a Messi, perché un giocatore come Leo al mondo non c’è e probabilmente serviranno venticinque, trent’anni prima di vedere un altro fuoriclasse come Messi