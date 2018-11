Non sono bastate tre vittorie e un quarto posto conquistato e difeso con i denti, per placare le voci che circolano già da tempo intorno al futuro della panchina di Rino Gattuso. Nonostante la crisi sia alle spalle, a rilanciare le indiscrezioni di un possibile avvicendamento alla guida della formazione rossonera è stato l'autorevole "France Football", che ha raccontato dei presunti e numerosi contatti tra la dirigenza del Milan e Arsene Wenger.

L'ex manager dell'Arsenal, che conosce bene il prossimo dirigente milanista Gazidis, sarebbe dunque il prossimo nuovo allenatore rossonero e avrebbe dalla sua parte la forte sponsorizzazione di Paul e Gordon Singer, che vorrebbero affiancare il 69enne francese a Leonardo e Maldini. Una notizia che ha ovviamente spiazzato la tifoseria milanista (oggi schierata compatta con squadra e Gattuso) e che non ha trovato nessun tipo di commento (né a favore, né contrario) dai piani alti di via Aldo Rossi.

Gattuso sulla graticola

Accostato recentemente anche al Bayern Monaco e al Real Madrid, Arsene Wenger è dunque pronto a rientrare nel calcio che conta come ha lui stesso dichiarato qualche giorno fa: "Sarò da qualche parte all'inizio del prossimo anno, ma non so dove. Ho riposato bene. Ho visto molto calcio. Mi manca". Fuori dai giochi dallo scorso 6 maggio, quando ha guidato per l'ultima volta i "Gunners", secondo "France Football" Wenger sarebbe quindi una minaccia seria per Rino Gattuso.

"Le critiche fanno parte del lavoro, così come i complimenti – ha dichiarato "Ringhio" a Milan Tv – Basta poco per tornare dalle stelle alla stalle. L'importante è avere la passione per questo lavoro ed essere coerente con tutti. Siamo legati ai risultati". Le prossime due partite del Milan, contro il Betis in Europa League e contro la Juventus, potrebbero quindi ridare fiato alle voci di un possibile esonero. Un'eventualità che, dopo 9 punti in 7 giorni, sarebbe davvero clamorosa.