Inter eliminata dalla Champions per colpe proprie e non per l'oggettiva difficoltà del girone in cui era capitata. Inter a distanza siderale dalla Juventus e staccata di 6 punti dal Napoli (secondo) in campionato. Inter sul podio della Serie A che assicura la partecipazione alla prossima edizione della Coppa, passaggio vitale per i conti e per programmare il futuro senza spremere (troppo) le risorse. Inter affidata a un allenatore, Spalletti, sul quale s'addensano nuvoloni e malumore, al quale non bastano più le prodezze di Icardi (pure lui abbastanza chiacchierato dopo le feste e i viaggi in momento delicati della stagione).

La stagione, però, non è compromessa: sul tavolo ci sono ancora la Coppa Italia e l'Europa League da affrontare, competizioni che offrono la possibilità di riscattare la delusione per aver gettato alle ortiche la qualificazione agli ottavi di Champions che era in pugno ma è sfuggita solo perché a San Siro – contro un modesto e già eliminato Psv Eindhoven – l'Inter non è riuscita a vincere. E' questa la situazione che trova Giuseppe Marotta nel giorno dell'investitura ufficiale tra i quadri nerazzurri e toccherà a lui riannodare la trama di un progetto di rilancio che – a dispetto delle griglie d'agosto – ha subito un brusco stop.

Cinque le priorità essenziali per la gestione contingente, cinque pietre angolari fondamentali per (ri)costruire l'impalcatura di un club deciso a tornare vincente in Italia (reggendo la concorrenza della Juventus) e protagonista in Europa. Quali sono? Eccole: risultati e obiettivi ancora da raggiungere, staff tecnico (attuale e futuro), rosa (attuale e futura), codice di regolamento che sia da grande società e non permette distrazioni.