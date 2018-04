Due gol pesantissimi, due gol che potrebbero valere un'intera stagione. Stiamo parlando delle reti di Diawara al 93′ contro il Chievo, e di quella più recente di Koulibaly nella supersfida in casa della Juventus. Vengono dall'Africa dunque le due marcature che permettono al Napoli di lottare per lo scudetto, regalando un eccezionale finale di stagione alla nostra Serie A. Ma non finisce qui, perché in stagione sono tanti i calciatori provenienti dal "Continente nero" che hanno conquistato la scena, meritando la copertina.

Koulibaly e Diawara, due reti dal sapore dello scudetto

E' salito letteralmente in cielo Kalidou Koulibaly per colpire il pallone di testa e battere Gigi Buffon all'ultimo assalto in Juve-Napoli. Il senegalese ha avuto la meglio su un altro africano ovvero il marocchino Benatia, altro calciatore protagonista di una grande stagione e capace di allontanare il ricordo in bianconero di Leo Bonucci. Una rete quella dell'azzurro che ha permesso agli uomini di Sarri di portarsi a meno uno dalla Juve, la cui fuga nelle giornate precedenti era stata impedita proprio da un altro rappresentante del continente africano ovvero Diawara, autore della rete della vittoria in rimonta sul Chievo. Un gol, il primo in Serie A, dedicato alla mamma deceduta poco prima della partenza alla volta dell'Italia.

Simy, l'uomo della provvidenza del Crotone. Diabaté, la sorpresa del Benevento

Quest'anno però la Juventus, che ha potuto contare anche sull'ottimo rendimento del ghanese Asamoah capace di scavalcare spesso e volentieri Alex Sandro, sembra avere un conto aperto con i calciatori africani. Basti pensare infatti alla rete incassata a Crotone da un altro dei grandi protagonisti di questo finale di stagione, ovvero il nigeriano Simy. Strepitoso il suo gol alla Ronaldo che ha regalato ai calabresi un punto contro la corazzata bianconera. Una rete bissata da quella da attaccante puro messa a segna a Udine, per la squadra di Zenga che sogna la salvezza anche grazie alle reti del suo bomber. Non potrà ormai più salvarsi ma continuerà sicuramente a dare il massimo il Benevento in cui si è messo in mostra l'esperto maliano Diabaté. 7 gol in 8 presenze complessive per lui, alcune di pregevole fattura con la ciliegina sulla torta regalata dalla doppietta alla Juve che per poco non ha regalato un altro dispiacere ai bianconeri

Le altre stelle africane della Serie A

Ha origini ivoriane pur essendo stato naturalizzato francese l'esterno offensivo dell'Inter Karamoh, un giovane talento su cui Spalletti anche a causa di alcuni infortuni sta iniziando a puntare con continuità. Una scommessa che in futuro potrebbe confermarsi un vero e proprio colpo di mercato. Non rappresenta invece certo una sorpresa Frank Kessié, ivoriano che nonostante alcune lacune tattiche, ha giocato con una continuità impressionante nel Milan dimostrando di avere "polmoni" eccezionali". Ottimo anche l'ambientamento in serie A del camerunense del Torino N'Kolou che dopo le ottime annate a Marsiglia e Lione si è rivelato un difensore affidabile per Mihajlovic prima e Mazzarri poi. In conclusione occhi puntati sull'ennesimo talento scuola Atalanta Musa Barrow che dopo i 23 gol con la Primavera, sta facendo bella figura anche con la prima squadra. Primo gol in Serie A e tanto lavoro per la squadra, con un'ottima prova anche nella decisiva vittoria in chiave Europa sul Torino per il gambiano.