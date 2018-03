Il calcio non è soltanto gol, assist, prestazioni fantastiche e acquisti sensazionali a suon di milioni di euro. Questo sport spesso, come del resto anche la maggior parte degli altri, vanno a braccetto con il grande palcoscenico della cronaca rosa, del gossip e delle scappatelle dei protagonisti. Tanti calciatori, nel corso di questi ultimi anni, oltre alle tante storie d’amore, presunte o reali, gli amori sbocciati e subito terminati e i flirt di una notte, sono anche molto ambiti dalle star a luci rosse.

Già, perchè sono tante le stelle del cinema hard che nel recente passato hanno avuto a che fare con diversi protagonisti del nostro calcio. Tante, si sono limitate ad esternare la loro attrazione fisica nei confronti di uno o più calciatori, altre invece, hanno fatto dichiarazioni pesanti esternando in pubblico storie d’amore vere e proprie e presunte chat sempre negate dai diretti interessati. Ma andiamo a vedere allora chi sono questi 5 calciatori che hanno avuto flirt, sono desiderati o sono attratti da alcune protagoniste del cinema hard.

Mario! Ma che combini.

Adesso non vogliamo minimamente fare altre critiche a Mario Balotelli dal momento che l’ex ‘bad boy’ pare abbia messo la testa a posto dopo questi due anni al Nizza. L’attaccante ex Inter, Milan e Manchester City però, è stato un vero e propria protagonista di questa speciale classifica di calciatori che hanno avuto a che fare, pare, con alcune note attrici del cinema a luci rosse. Tempo fa, fu infatti immortalato in alcune foto mentre fumava in compagnia di Holly Henderson, pornostar 39enne piuttosto conosciuta in Inghilterra.

SuperMario conobbe la Henderson, proprio durante la sua militanza ai ‘Citizens’, dopo averla conosciuta in un locale. Allora la sua compagna era Raffaella Fico e i due si sarebbero visti in gran segreto. "Le cose con la mia fidanzata vanno male", avrebbe rivelato Balotelli alla pornostar. Pare che Balotelli avesse letteralmente perso la testa per la Henderson in quel periodo, ma poi non si seppe più nulla di lei e della sua presunta storia con ‘Super Mario’.

Vittoria Risi e il suo amore segreto per Lemina e..Totti.

Non ne ha mai fatto mistero Vittoria Risi, la nota attrice hard di Pellestrina, che la sua squadra del cuore fosse la Juventus. Tifosissima della squadra bianconera, una delle più amate pornostar d’Europa, ha provato più volte a far cadere ai suoi piedi i tanti calciatori che sono stati protagonisti nella rosa della ‘Vecchia Signora’. Da ricordare, il suo grande amore segreto per Pogba e per quel Llorente che fu definito uno dei più belli della Serie A. Ma fino allo scorso anno, disse di aver sempre sognato una notte con l’ex centrocampista bianconero Mario Lemina: "Pogba? Lo amavo.

Ma adesso il mio preferito è Lemina – disse la Risi qualche tempo fa – mi piacciono gli uomini di colore e lui ha un bel viso, oltre a un gran fisico”. Sono state queste le sue parole che però non hanno risparmiato complimenti anche ad un altro protagonista della Juventus attuale. Con Lemina infatti concentrato sulla sua bellissima Fanny Neguesha, la star del porno ha dunque fatto i complimenti a un altro ex compagno del gabonese, il ‘Pipita’ Gonzalo Higuain. “E’ davvero super, ma se c’è un giocatore che è in testa ai miei pensieri, quello è Francesco Totti!”. Che dire, una vera appassionata del calcio e dei suoi protagonisti.

James Rodriguez e i suoi ‘like’ per Kendra.

La sua storia d’amore con la sorella di David Ospina, la bella Daniela, è terminata definitivamente dopo diversi anni. Ad oggi James Rodriguez, stella colombiana del Bayer Monaco che pare essersi rilanciato dopo la negativa esperienza al Real Madrid, è ritornato ‘sul mercato’. Single infatti, James ha lasciato in giro per la rete una serie di indizi che non sono affatto passati inosservati agli appassionati di gossip. Il calciatore, che solitamente è poco attivo su Twitter, si è infatti mostrato interessato al profilo di Kendra Lust, attrice a luci rosse che all'anagrafe risulta in realtà Michelle Anne Mason.

Per lei, 39 anni e un fisico ovviamente per nulla banale, la star dell'hard sembra essere riuscita nell'impresa, di conquistare un ragazzo molto riservato. Tanti gli indizi per presumere una possibile storia tra i due, ma tanti i dubbi sulla reale possibilità che possa concretizzarsi. L’attrice infatti, ha un bambino ed è sposata con un poliziotto. Insomma, non proprio la situazione più ideale.

Balotelli, ancora tu?

Ora non vogliamo infierire, anzi, ci dispiace puntare il dito sempre su di lui. Ma è ancora Mario Balotelli l’altro protagonista di questa speciale classifica. Già, perchè l’ex Milan pare avere davvero un’ammiratrice segreta niente male che fa una corte spietata all’attaccante bresciano. La diretta interessata è la pornostar Katja Krasavice che continua a mandare segnali ad alto tasso erotico al suo sogno proibito, ovvero proprio il calciatore italiano Mario Balotelli.

Dopo l'episodio della chat pubblicata e poi rimossa, la 20enne tedesca tutto pepe torna alla carica con un post su Instagram e una foto con lato b in primo piano. Accanto una gigantografia di SuperMario. Il tutto accaduto dopo lo sfogo di Super Mario che chiarì di non aver mai scritto alla stessa Katja affermando: “Voglio solo dire a questa ragazza di trovarsi un altro uomo con cui scherzare perché io sono stanco delle bugie. Datele un mio poster così può sognarmi", ha concluso l'ex giocatore di Inter e Milan, spegnendo praticamente i sogni della bella bionda.

Le scottanti dichiarazioni di Lea Di Leo.

Sono trascorsi 6 anni da quelle dichiarazioni, vere o fasulle, di Lea Di Leo. Nel 2012 infatti, suscitarono grande scalpore le parole della famosa pornostar che rivelò dei nomi davvero eclatanti del calcio. Da Iaquinta a Simone Inzaghi, da Toni a Borriello passando anche per l'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini e non solo. Si ricordano anche Bojinov, Vieri, Reginaldo, Bressan e Galante.

Cosa hanno fatto? Semplicemente sono i nomi dei giocatori che Lea Di Leo, fece nella sua autobiografia indicandoli come clienti che avrebbe avuto nel corso degli anni. Fidanzati, sposati, stranieri, ce n'è per tutti i gusti, Lea Di Leo si fece alcun problema a nominarli. Per alcuni di questi calciatori ci furono anche serie ripercussioni con le loro famiglie. Ovviamente i diretti interessati negarono tutto. In realtà però, non tutti hanno mai creduto a queste pesanti dichiarazioni.

Amaranta: Ciao Tino, giriano un video hard insieme?

Alejandra Omaña Ruiz era conosciuta quale giornalista colombiana, tifosa del Cucuta Deportivo, che promise ai tifosi uno spogliarello in caso di promozione della squadra del cuore: mantenne la promessa e lasciò che sui titoli di coda della festa arrivasse senza veli. Da allora, la procace reporter ha cambiato ramo dei media… diciamo così. Ha messo da parte la passione per la scrittura per dedicarsi invece all'arte amatoria.

Adesso è divenuta nota in Sud-America con il nome di scena, Amaranta Hank, la pornostar che ha lanciato una sfida molto particolare all'ex calciatore, Tino Asprilla. Gli ha scritto su Twitter un messaggio difficile, davvero difficile da equivocare proponendo all'ex attaccante di girare con lei un video hard. Magari era tutto uno scherzo? Ma sì, lo era. O no.