Mario avrà un figlio con Fanny Neguesha. Il Mario in questione non è Balotelli, che della modella belga è ormai solo un ricordo che fa parte del passato, ma Lemina. L'ex calciatore della Juventus, oggi al Southampton, è il nuovo compagno della donna che ha fatto parlare di sé per la relazione tormentata con l'ex milanista. Ma quella è un'altra storia, nel frattempo la sua vita è andata avanti e la chiave che ha riaperto il lucchetto del suo cuore (fu così che annunciarono l'inizio della loro relazione su Instagram) era nelle mani del centrocampista transalpino.

Non ha avuto bisogno di forzare la mano, la serratura è scattata al primo tocco e in quello scrigno nascosto nel profondo dell'anima c'era solo tanto amore che attendeva di essere accolto. Così è stato, a giudicare dall'affiatamento mostrato dalla coppia e soprattutto dal fatto che oggi di loro si parla non certo per questioni di gossip pruriginoso e convivenza burrascosa ma per un evento bellissimo come l'annuncio della gravidanza e di un bimbo in arrivo. Fanny e Mario hanno voluto condividere la loro gioia sui social network con messaggi a corredo della stessa foto che li vede l'uno di fronte all'altro: lui ha le mani sul ventre, lei le accompagna perché le emozioni di quella tenera carezza siano per sempre.

A post shared by BabyGirl (@fanny.neguesha) on Mar 2, 2018 at 12:02pm PST

Il messaggio di Fanny dedicato a Lemina.

Tutto comincia quando incontri l’amore vero – si legge nella dedica di Fanny a corredo della foto -. Vivi un'avventura meravigliosa che lascia posto a una felicità sconosciuta. Lui mira a darti la forza necessaria per affrontare gli ostacoli che la vita presenterà, ma prima di tutto ti farà vivere i suoi istanti più belli. Ho avuto tanti progetti, ma non mi aspettavo che Dio riservasse un progetto molto più ambizioso di quelli ai quali di solito io presto attenzione. Ora a mia volta arrivo a un tornante della mia vita che farà di me una nuova Fanny, e io non avrei potuto avere compagno migliore di te Mario Lemina per vivere questa meravigliosa avventura che la vita ci offre. Avrò il privilegio di essere chiamata dal nome più grazioso ‘mamma'. Non volevo nascondere questo avvenimento così felice ma ognuno vive questa esperienza in maniera personale. Non me ne vogliate se sono troppo esplicita sull’avvenire, sui chili di troppo, ma penso che tutte le mamme possano comprendermi.

L'emozione di Lemina per la dolce attesa di Fanny.

La replica di Lemina è altrettanto toccante. Emozionato e innamorato, il calciatore mette da parte gli occhi della tigre, l'animo da lottare e si dedica interamente alla propria compagna che porta in grembo il frutto del loro amore.

All’inizio uno sguardo, poi un sorriso – ha scritto Lemina -. Nessuno immaginava il cammino che stavamo per percorrere. Come tutte le medaglie hanno una faccia inversa, tutti i cammini sono disseminati di insidie. Per evitarli abbiamo investito in amore, forza e tenacia in ogni prova. Più che la parola felicità è l’esperienza in due che condividiamo con colui o colei che ami. A questa donna che mi rende felice, voglio dire grazie per offrirmi il più bel regalo che ci sia e di tutto l’amore che mi porterà. Da questo amore intenso che ci lega, nascerà presto un piccolo essere che un giorno mi chiamerà papà. Tu sarai la più amorevole delle mamme, io ne ho la certezza. Con tutto il mio amore.