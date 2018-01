Il 2017 anche per quanto riguarda l’universo calcistico è stato un anno ricco di tantissimi eventi che ricorderemo a lungo. Un anno solare in cui molte squadre europee si sono confermate al vertice mentre alcune non storicamente tra le big del Vecchio Continente hanno fatto un salto di qualità attestandosi a livelli altissimi con continuità. Per capire meglio quali sono le compagini che meglio hanno fatto in questo 2017 siamo andati a vedere la media punti per partita ottenuta nelle gare del rispettivo campionato dal 1° gennaio al 31 dicembre dalle singole squadre dei top 5 campionati europei (Serie A, Liga, Premier League, Bundesliga e Ligue 1). Ecco quali sono quindi i 5 club che hanno fatto più punti negli ultimi 12 mesi.

Barça: un 2017 a ritmi pazzeschi ma senza titolo.

In testa c’è il Barcellona di Ernesto Valverde che nelle 39 partite di Liga disputate in questo 2017 ha conquistato 101 punti per una media a gara di 2,59 punti. Un rendimento questo che ha permesso a Messi e compagni di portarsi al momento in testa al massimo campionato spagnolo della stagione in corso ma che non gli ha consentito di ottenere il titolo di quella precedente centrato invece dai rivali del Real Madrid.

in foto: La classifica della Liga nell'anno solare 2017 (fonte Transfermarkt)

Dai catalani al Psg il risultato non cambia.

Al secondo posto troviamo un’altra squadra che al termine della scorsa stagione si è dovuta accontentare di chiudere il proprio campionato, in questo caso la Ligue 1 francese, in seconda posizione e che in quella in corso di svolgimento invece si è issata in cima alla classifica. Infatti, solo il Barcellona ha avuto una media punti superiore a quella fatta registrare dal Paris Saint Germain di Unai Emery negli ultimi 12 mesi. I transalpini difatti nei 38 match di campionato in cui sono scesi in campo in questo 2017 hanno accumulato un bottino di 98 punti, vale a dire 2,58 ad incontro.

in foto: La classifica della Ligue 1 nell'anno solare 2017 (fonte Transfermarkt)

Quanto corre il Napoli di Sarri!

Chiude il podio la prima rappresentate italiana in questa speciale classifica che, come accaduto per le due compagini che la precedono, al termine della scorsa stagione non è riuscita a centrare lo Scudetto e in quella attuale si trova invece in cima alla graduatoria. Stiamo parlando del Napoli di Maurizio Sarri che nelle 39 gare di Serie A disputate negli ultimi 12 mesi ha conquistato 99 punti battendo di parecchio il proprio record e facendo quindi registrare una media di 2,54 punti a partita.

in foto: La classifica della Serie A nell'anno solare 2017 (fonte Transfermarkt)

Il Campione nazionale in carica con più punti è il Monaco.

In quarta posizione in questa speciale graduatoria dei 5 club dei principali campionati europei che hanno ottenuto la più alta media punti nell’anno solare troviamo l’unica squadra presente che può vantare il titolo di campione in carica del proprio massimo torneo nazionale. In quinta posizione, infatti, c’è il Monaco di Leonardo Jardim, vincitore della Ligue 1 nella scorsa stagione, che nei 38 incontri di campionato disputati ha conquistato 94 punti, per una media che recita 2,47 punti a partita.

in foto: La classifica della Premier League nell'anno solare 2017 (fonte Transfermarkt)

Nel 2017 il City ha cominciato a correre più di Juventus e Bayern.

“Solo” quinto invece l’attuale dominatore della Premier League inglese. Infatti se è vero che il Manchester City di Pep Guardiola è la terza compagine per numero di punti conquistati nell’anno solare che si sta per chiudere (con l’ultimo pareggio in casa del Crystal Palace sono 98 punti), è anche vero che i Citizens lo hanno fatto avendo disputato 40 partite di campionato. Viene da sé quindi che la propria media si abbassa fino a quota 2,45 punti per match, superiore quindi a quella di Juventus e Bayern Monaco appaiate al sesto posto con una media di “soltanto” 2,4 punti a gara.