Le convocazioni dei c.t. delle Nazionali che disputeranno il Mondiale di Russia hanno riservato grosse sorprese. Tanti grandi protagonisti della Serie A, della Premier League e della Liga sono stati incredibilmente esclusi. Leggendo i nomi di coloro che non voleranno in Russia oltre allo stupore c’è subito il pensiero alla grandezza di una squadra che si potrebbe creare solo con coloro che sono stati fatti fuori dai vari selezionatori. L’elenco è ricco di campioni e include anche Nainggolan e Icardi.

Partendo da i pali la grande sorpresa riguarda Joe Hart, messo, nel vero senso della parola, alla porta dal c.t. Southgate. Il suo sfogo social ha fatto il giro del mondo. Fuori anche Rico e Asensjo, numeri uno di Siviglia e Villarreal, e Costil, portiere francese del Rennes. Spagna e Francia sono le nazionali che hanno il maggior numero di big tra gli esclusi. Deschamps non ha preso in considerazione il difensore del City Laporte e quello del Psg Kurzawa, mentre Lopetegui, che ha prolungato fino al 2020, non ha convocato Javi Martinez, Bartra e Sergi Roberto. Alex Sandro è stato escluso da Tite, mentre il Portogallo non ha convocato l’interista Cancelo.

Il c.t. campione del mondo Joachim Loew invece non ha puntato sulla mozione dei sentimenti e ha escluso Mario Gotze, l’uomo che decise la finale del 2014. Fuori anche il futuro juventino Emre Can. Southgate ha sorpreso escludendo Wilshere, mentre il selezionatore spagnolo non ha preso in considerazione Luis Alberto e Fabregas, uno dei campioni del mondo del 2010. Rabiot, da anni un uomo mercato, è stato messo fuori da Deschamps. La sorpresa maggiore è stata quella di Nainggolan, che paga il cattivo rapporto con Martinez.

Tanti i bomber che non parteciperanno al Mondiale. Le assenze di Ibra e Benzema non sorprendono, il primo si era escluso dalla nazionale svedese, il secondo è da tempo fuori da quella francese. Deschamps ha grande abbondanza e ha lasciato a casa Payet, Coman e Martial. Mentre Lopetegui ha deciso di rinunciare al giocatore del Chelsea Morata. Il sogno Mondiale di Icardi si è svanito infine lunedì scorso quando Sampaoli ha diramato le convocazioni e ha escluso l’attaccante dell’Inter.