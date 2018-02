Negli ultimi tempi ovunque, non si fa altro che parlare di Bitcoin, ovvero: della criptomoneta creata nel 2009 e che potrebbe scompaginare il modo di gestire il danaro e di procedere all’acquisto di beni e servizi. Una moneta virtuale che, senza una controparte reale, tangibile, viene scambiata fra i vari device in giro (tablet, pc e smartphone) per il pianeta annullando, con un registro centralizzato e allo stesso tempo condiviso fra più pc sparsi (blockchain) sul globo, le intermediazioni bancarie con scambi assolutamente volatili. Insomma, per farla breve: un nuovo modo di concepire i soldi e di interpretare il mondo.

Un modo innovativo che sta affascinando centinaia di migliaia di persone che, in questi mesi, hanno acquistato la valuta a suon di quattrini per cercare di rivenderla e trarne profitto grazie alle impennate di mercato del loro valore. E così, al di là delle oscillazioni verso il basso dell’ultimo periodo, tra il fenomeno del momento ed i fenomeni del football, la connessione è presto fatta: ecco, dunque, con l’attuale quotazione dei Bitcoin, quanto varrebbero i campioni più costosi del calcio mondiale.

in foto: I migliori 5 calciatori per valore di mercato secondo il portale PlayRatings.net

Neymar a quota 32mila BTC.

A pochi giorni dal primo pagamento ufficiale di un calciatore in Bitcoin, nello specifico il turco Omer Faruk Kiroglu dell’Harunustaspor che gioca in una lega amatoriale del Paese e che ha ricevuto 0,0524 Bitcoin (circa 440 euro al cambio odierno), ecco che sembra avvicinarsi, anche ai livelli più elevati, la possibilità di poter comperare e pagare i calciatori con la criptomoneta dell’inventore Satoshi Nakamoto (a dire il vero pseudonimo del creatore del Bitcoin).

E così, con un BTC (questo il simbolo della valuta) che, attualmente, vale 7.322 euro, Neymar, il talento più prezioso del globo con un valore di 236 milioni di euro, potrebbe esser pagato qualcosa come 32.232 Bitcoin. Uno sproposito anche con questo tipo di pagamento specie se si considera che, questo “conio” digitale, ha un numero limitato di monete, che si dovrebbero esaurire nel giro di 130 anni, di 21 milioni di BTC.

Messi secondo, per lui occorrono 23mila BTC.

Per la “Pulga”, ex compagno di squadra di Neymar e attualmente secondo calciatore, sia per il portale specializzato PlayRatings.net che per Transfermarkt.it, più costoso in circolazione, invece, sembrano volerci molti meno BTC. Nonostante l’ennesima annata da protagonista ed i 27 gol fatti in 32 incontri stagionali, infatti, l’argentino vale “solo”, si fa per dire, 23.354 Bitcoin col Barça a poterli ricevere comodamente a casa, presso il suo registro (blockchain) digitale.

in foto: i valori di mercato di Mbappé (PlayRatings.net)

Mbappé uno stipendio faraonico: 2.458 BTC.

Il manuale, anzi, i manuali online dei predetti siti PlayRatings.net e Transfermarkt.it sono abbastanza concordi sul valore dell’esterno transalpino Mbappé. Pur con una discrepanza, di sicuro non risibile, di 20 milioni di euro fra le due entità (120 mln per il primo, 146 per il secondo), regine delle quotazioni calcistiche di mercato, il campioncino del Paris Saint Germain vola sui 120 milioni di euro. Una cifra pazzesca ma che sembra molto meno onerosa volendo passare al BTC. I soldi per convincere la compagine di Emery a venderlo, infatti, dovrebbero essere 19.939 bitcoin con un contratto poi, al ragazzo, di 18 milioni, ovvero: di 2.458 BTC annui.

Cristiano Ronaldo, un divo da 18mila BTC.

Il re del Bernabeu ma anche la star da copertina, il divo del glamour e la divinità del football lusitano Cristiano Ronaldo non sfugge, in questa nostra rassegna, al suggestivo parallelo con i BTC. CR7, infatti, nel novero dei più forti calciatori del nostro tempo, non può esimersi, specie per gli ultimi dissapori e malumori che sta vivendo con la camiseta dei Blancos, da questa nuova, eccezionale tendenza. Una tendenza che, magari chissà, potrebbe vederlo protagonista, non tanto e non solo per un suo possibile investimento nel mondo dei BTC, ma anche in chiave mercato col Real Madrid intento a cederlo, forse fra un po’, quando i Bitcoin potrebbero aver preso il sopravvento. Eppure, al di là di questi sogni, a metà fra il mondo visionario di Asimov ed una cornice da Blade Runner di Philip K. Dick, CR7, al momento, vale 137 milioni di euro, oppure, in "soldoni" 18.710 BTC.

Quanto vale un uragano? Harry Kane a quota.

Infine, per chiudere il cerchio dei migliori 5 top player del momento, troviamo il bomber del Tottenham, prossimo avversario della Juventus in Champions League, Harry Kane. Uno che, un po’ come la criptovaluta di cui ci stiamo occupando, sta viaggiando in costante ascesa, anche se, nel Gotha del pallone. Eppure, tenendo da parte l’aspetto meramente sportivo, ecco che l’uragano inglese, da punta di diamante della nazionale albionica sicura protagonista al prossimo mondiale in Russia, subisce, per modo di dire, una diminuzione del suo valore, ma solo apparente. Nel cambio, il #9 degli Spurs, che pure viene quotata a non meno di 128,7 milioni di euro, l’attaccante si prende a non meno di 17.482 BTC.