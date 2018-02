Donne dello spettacolo e sportivi, un binomio indissolubile. Tanti ormai gli esempi di coppie composte da atleti e showgirl balzate agli onori del gossip nostrano. Ma ci sono alcune protagoniste del mondo dello spettacolo che nella loro vita hanno addirittura avuto relazioni sentimentali con più di uno sportivo e di sport diversi. Andiamo a conoscere chi sono queste bellissime amanti dello sport, o meglio di chi lo pratica.

Linda Morselli: col cuore dalle due alle quattro ruote.

Ama certamente gli sport motoristici la bellissima modella brianzola Linda Morselli. Miss eleganza 2005, poi “ombrellina” in MotoGp, ha fatto il passaggio dalle due alle quattro ruote. Fino al 2016 fidanzata con il campione di motociclismo Valentino Rossi, poi, dopo la rottura con il Dottore, diventa la compagna del pilota di Formula 1 ex Ferrari, adesso alla McLaren, Fernando Alonso. Avrà cambiato sport e numero di ruote, ma evidentemente per la bellissima Linda l’importante è che siano pluricampioni del mondo.

Belen dal calcio al motociclismo.

Ovviamente non può mancare in questa carrellata di donne dello spettacolo sensibili al fascino degli sportivi l’avvenente Belen Rodriguez. La showgirl argentina infatti dal 2004 al 2008 è stata fidanzata con il calciatore Marco Borriello, oggi alla Spal, mentre da qualche anno, dopo la relazione con Fabrizio Corona e il matrimonio con il ballerino Stefano De Martino da cui è nato il figlio Santiago, è tornata ad essere una wags dato che vive la sua storia d’amore con il pilota MotoGP della Suzuki Andrea Iannone.

Claudia Manzella: l’anti-Belen. L’ex di Iannone, compagna di Tonelli.

Se la sensualissima Belen è passata da un calciatore ad un motociclista, percorso inverso ha fatto invece la procace Claudia Manzella. La modella palermitana infatti dopo esser stata fidanzata per ben sei anni proprio con Andrea Iannone è adesso la compagna del calciatore del Napoli Lorenzo Tonelli con il quale ha avuto anche un figlio, Matias, nato lo scorso anno.

Giorgia Palmas: da Bombardini al bike trial.

C’è invece chi dopo esser stata a lungo legata ad un calciatore ha deciso di dedicarsi alle due ruote ma non motorizzate. È il caso dell’attraente ex velina Giorgia Palmas che dopo la relazione con l’ex calciatore di Roma e Bologna Davide Bombardini dalla quale è nata la piccola Sofia dal 2012 al 2017 è stata legata sentimentalmente a Vittorio Brumotti che, prima di essere un volto noto della tv come inviato di Striscia la Notizia, è un campione di bike trial.

Raffaella Fico: dal campo alla scrivania.

C’è invece chi avendo terminato la propria relazione con un calciatore ha deciso di rimanere nel mondo del calcio ma passando dal campo alla scrivania. È questo ciò che ha fatto la bellissima showgirl napoletana Raffaella Fico che dopo la storia d’amore con Mario Balotelli da cui è nata la piccola Pia è al momento la compagna dell’agente dei calciatori Alessandro Moggi.

Antonella Mosetti: da Lippi jr al campione olimpico di scherma Montano.

Ma c’è anche una showgirl italiana che dopo aver avuto una relazione con un procuratore dei calciatori ha spostato la propria attenzione verso un altro sport, meno popolare ma che ha regalato grandi soddisfazioni al nostro Paese. La bellissima soubrette romana Antonella Mosetti, infatti dopo la storia d’amore con Davide Lippi, figlio di Marcello ct dell’Italia campione del mondo nel 2006, ne ha intrapresa un’altra con lo schermidore livornese Aldo Montano oro olimpico nella sciabola individuale ad Atene 2004.