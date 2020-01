Nel 2012 quando al San Paolo arrivò il Chelsea un biglietto di Curva per assistere al match degli ottavi di Champions costava 30 euro. Cinque anni più tardi (nel 2017), in occasione della sfida contro il Real Madrid di Cristiano Ronaldo, il Napoli suddivise la vendita dei tagliandi in due momento differenti modulando anche la cifra: dal 29 dicembre al 31 gennaio 2017 si poteva acquistare il ticket con 50 euro, farlo dal 1° febbraio al 7 marzo 2017 invece avrebbe comportato una maggiorazione di 20 euro.

In vista della sfida contro il Barcellona in programma il 25 febbraio (gara di andata al San Paolo alle ore 21) non è stata adottata alcuna attenzione particolare, il club ha deciso di fissare i prezzi al rialzo, senza alcuno sconto né iniziativa al riguardo: si va dai 70 euro del settore più popolare come la Curva (mai era accaduta una cosa del genere) fino ai 250 euro della Tribuna Posillipo (130 euro per i Distinti, 190 per la Tribuna Nisida, 120 per la Tribuna Family).

E se in consiglio comunale la questione diventa un caso politico, tra i tifosi c'è tanta rabbia per la decisione della società proprio nel momento in cui sembrava essersi ricucito lo strappo tra i sostenitori (tornati a tifare nelle Curve sia in Coppa Italia contro la Lazio sia in campionato contro la Juventus). Può bastare come spiegazione la recente ristrutturazione dell'impianto in occasione delle Universiadi? Possibile che sia questo il motivo di un aumento esponenziale (addirittura più del doppio rispetto ai Blues) così consistente?

Ecco i prezzi per il Barcellona Tribuna Posillipo € 250,00 – Tribuna Nisida € 190,00 – Tribuna Family € 120,00 (adulto)/ € 40,00 (under 12) – Distinti € 130,00 – Curve € 70,00

Tribuna d’Onore € 250 – Tribuna Posillipo € 190 – Tribuna Nisida € 150 – Distinti € 100 – Tribuna Family € 80 – Curve € 50 Ecco i prezzi per il Chelsea (2012) Tribuna D'Onore € 250 – Tribuna Posillipo € 180 – Tribuna Nisida € 120 – Distinti € 100 – Tribuna Laterale Inferiore € 80 – Curve € 30

La scelta del Napoli lascia interdetti anche per un altro motivo: ovvero la tendenza che c'è stata finora da parte del club a invogliare i tifosi con iniziative importanti e sconti allettanti nella vendita dei biglietti. Gli ultimi esempi fanno riferimento a due escamotage abbastanza recenti: