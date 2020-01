Sarà il momento cruciale della seconda parte della stagione del Napoli e il momento più importante della gestione Gattuso: la doppia sfida agli ottavi finale di Champions League contro il Barcellona si sta avvicinando e in casa azzurra si respira già l'aria del momento. Il clima è tornato sereno dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Perugia (torneo in cui il Napoli attende la vincente di Inter-Fiorentina) e soprattutto dopo il successo sulla Juventus in campionato.

Una ritrovata autostima, un mercato che sta permettendo a Gattuso di avere una rosa più completa e competitiva da qui fino a fine stagione. C'è una classifica da rimettere a posto, dove si devono recuperare diverse posizioni per ritornare nelle zone che valgono l'Europa, e c'è una Champions in cui no nsi può né si deve lasciare tutto per scontato. Il Barcellona oggi è di una categoria superiore ma la ‘cazzimma' intravista con i bianconeri potrebbe essere l'elemento che farà della differenza.

Quando si possono acquistare i biglietti per Napoli-Barcellona

Intanto si apre alla vendita dei biglietti per la gara del San Paolo, che si disputerà il 25 febbraio 2020 alle ore 21.00, presso lo Stadio San Paolo di Napoli. I tagliandi saranno posti in vendita a partire da giovedì 30 Gennaio 2020, alle ore 12.00, riservata agli abbonati della stagione in corso, Poi, a partire dalle ore 10 di venerdì 7 febbraio 2020 la vendita sarà libera, anche per i posti non acquistati in precedenza dagli abbonati.

Quanto costa assistere a Napoli-Barcellona: il doppio rispetto al passato

I prezzi per assistere alla sfida (non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family) sono molto più alti rispetto ai precedenti di Champions League. Il listino con gli ultimi due ottavi di finale, quello col Chelsea nel 2012 e quello col Real Madrid nel 2017 presenta biglietti a costi più contenuti. Oggi i tagliandi sono decisamente più alti (le curve addirittura più del doppio) e, ovviamente, hanno diviso i tifosi. Ecco quanto costerà andare a veder Napoli-Barcellona

Tribuna Posillipo € 250,00

Tribuna Nisida € 190,00

Tribuna Family € 120,00 (adulto)/ € 40,00 (under 12)

Distinti € 130,00

Curve € 70,00