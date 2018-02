Il prossimo 22 aprile, Juventus e Napoli si giocheranno molto delle loro chance tricolore. Il tutto avverrà all'Allianz Stadium che, come consuetudine, sarà tutto esaurito. A trovare un posto per un paio di tifosi, ci ha però pensato Juan Cuadrado. Il giocatore di Massimiliano Allegri, ancora fermo ai box dopo l'intervento chirurgico per il problema agli adduttori, ha infatti messo a disposizione un "pacchetto" davvero prezioso per coloro che aderiranno alla raccolta fondi per la "Fundaciòn Juan Cuadrado": onlus che si occupa di migliorare il disagio giovanile e combattere la povertà in Colombia.

Tra coloro che decideranno di aiutare economicamente la sua fondazione, l'attaccante della Juventus estrarrà a sorte un tifoso per il quale è già stata organizzata una giornata da sogno. Oltre a due biglietti per assistere alla sfida da una tribuna riservata e molto vicina al terreno di gioco, il fortunato potrà anche godere di altri "benefits".

A post shared by Juan Cuadrado (@cuadrado) on Feb 16, 2018 at 4:45am PST

L'iniziativa di solidarietà.

Il giocatore colombiano si è infatti reso disponibile ad incontrare il tifoso ed il suo accompagnatore prima della gara con il Napoli, e ad incontrarli successivamente nel suo ristorante preferito per una cena riservata. Nel pacchetto saranno inoltre inclusi i voli per raggiungere Torino e una notte in un albergo a quattro stelle. Come segnalato dal sito che ospita l'iniziativa, partecipare è semplice. Basterà sostenere l'associazione con un piccolo gesto di solidarietà e incrociare le dita. Per tutti i tifosi bianconeri che vorranno fare una donazione, ci sarà tempo fino al 16 aprile. Il giorno successivo avverrà infatti l'estrazione finale del vincitore e la successiva comunicazione.