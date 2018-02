Un assist a Di Francesco, perché la posizione del tecnico non è così salda alla luce del trend di risultati e del rischio di restare fuori dal podio Champions. A servirlo è l'ex capitano della Roma, Totti: tocco morbido e palombella che da Montecarlo (dove si trova nella veste di ambasciatore degli Laureus Awards) rimbalza direttamente in Italia, nella Capitale. I giallorossi vivono un momento particolare, difficile: la sconfitta in Coppa subita in rimonta dopo un secondo tempo disastroso e la debacle in campionato (i capitolini sono fuori dal podio) hanno aggiunto zavorra alle ambizioni e alimentato il pessimismo.

Speravo tutte queste difficoltà non ci fossero ma ci rialzeremo. Preoccupato? No, perché credo nel mister – ha ammesso Totti -. Gli siamo vicini in tutto e per tutto e cercherà di risollevare questa squadra. Venivamo da tre vittorie in campionato, c'è stato un piccolo passo falso in Champions e una sconfitta brutta con il Milan, m non è una situazione così critica, ma ora si parla di questo e cercheremo di cambiare rotta. Le voci di crisi non ci interessano: società, squadra e allenatore sono uniti.

La partita con il Napoli in Serie A (che arriva dopo la disfatta contro il Milan in casa) e poi il match dell'Olimpico contro lo Shakhtar: 2 gare che potrebbero tracciare una linea spartiacque per il futuro dello stesso allenatore perché senza Champions – al di là del sostegno di facciata – appare improbabile che possa restare in panchina il tecnico che recepisce un fallimento del genere. Però, nulla è perduto ancora.

Il secondo tempo dell'andata mi ha sorpreso perché dopo una prima frazione come quella non pensavo ad una ripresa così brutta – ha aggiunto Totti, parlando della gara di Coppa in Ucraina -. Abbiamo tutte le carte in regola per ribaltare la partita e conquistare la qualificazione.

Infine, la lotta scudetto. Una corsa a due tra il Napoli e la Juventus che viaggiano a una velocità insostenibile per le avversarie. Chi vincerà? Totti sposta l'ago della bilancia dalla parte della squadra di Sarri.