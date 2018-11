Quando Cristiano Ronaldo è sbarcato a Torino, ha trovato subito la sua maglia bianconera numero 7 ad aspettarlo. Un gentile omaggio di Juan Guillermo Cuadrado che, dopo la notizia della firma del portoghese, non ci ha pensato un attimo a cedere volentieri quello che era stato il suo numero fino a pochi giorni prima. A distanza di settimane dall'arrivo alla Continassa del fenomeno di Funchal, proprio il colombiano ne ha messo in risalto l'aspetto professionale e umano in una lunga intervista rilasciata a "Marca".

"Cristiano Ronaldo è una persona speciale, con un gran cuore – ha spiegato Cuadrado – Tutti i giorni impariamo da lui, ha sempre voglia di vincere e centrare obiettivi. Cosa mi ha sorpreso di lui? E' una persona molto normale, come tutti i compagni. Abbiamo il privilegio di dividere lo spogliatoio con lui ma dobbiamo sottolineare la professionalità che ha. E' una persona normale, con la differenza di essere un grandissimo calciatore, un grande atleta che ha vinto raccogliendo i frutti del suo lavoro".

La sfida di Cuadrado

Dopo aver trascinato la Juventus alla vittoria anche nella sfida di San Siro, il cinque volte Pallone d'Oro è al lavoro per garantire ai bianconeri anche il passaggio del turno in Europa: "E' vero che è uno dei primi ad arrivare e uno degli ultimi ad andarsene – ha aggiunto il colombiano – E' uno che lavoro molto e siamo molto amici. Ma è così con tutti. E' amico di tutti i ragazzi della squadra".

Tra gli argomenti toccati dal giocatore "cafeteros", anche il momento attuale della formazione di Massimiliano Allegri: in fuga in campionato e ad un passo dai gironi di Champions League: "Abbiamo una grande squadra, ma dobbiamo stare tranquilli, perché c'è tanta concorrenza – ha concluso l'attaccante – Dobbiamo tenere i piedi per terra, lavorare, mettere tutto nelle mani di Dio e la ricompensa arriverà. Lavoreremo duro per poter combattere in tutte le competizioni".