Alla Juve l'obiettivo è sempre lo stesso, quello di vincere titoli. È vero che quest'anno, dall'esterno, la Champions League può sembrare un'ossessione. Ma noi siamo concentrati anche sul campionato italiano. Abbiamo davvero molte possibilità di vincere la Champions quest'anno. Ronaldo ci dà tante soluzioni in più, è un grande giocatore e tutti noi stiamo giocando molto bene. L'anno scorso abbiamo affrontato il Real Madrid e abbiamo quasi compiuto l'impresa di eliminarlo. In quattro anni abbiamo giocato due finali. Negli ultimi anni abbiamo dimostrato che possiamo vincere, bastava avere un po' di fortuna in più, soprattutto ripensando a quanto successo l'anno scorso a Madrid. Finora non abbiamo avuto la fortuna sufficiente per vincere, ma abbiamo la speranza di averla quest'anno. Ci vuole sempre fortuna nelle grandi manifestazioni.

Paulo Dybala ha rilasciato una lunga intervista al Daily Mirror in cui racconta molte cose di sé, di come si lavora alla Juventus e di come l'obiettivo del club bianconero sia sempre quello di portare a casa qualche trofeo. La Joya, che oggi compie 25 anni, è in Argentina con la nazionale, dove sarà impegnato nel doppio confronto con il Messico ed è a caccia del suo primo goal con la maglia Albiceleste. Dybala ha parlato della responsabilità di indossare la maglia numero 10 della Vecchia Signora, che è stata sulle spalle di grandissimi campioni, e di come la decisione del club di darla a lui lo ha inorgoglito molto:

Vestire la maglia che fu di Platini, Roberto Baggio e Del Piero è un sogno che si è realizzato. Il numero dieci è una grande responsabilità. Lo ha deciso il club ma per me è stato un grande onore. Mi ha fatto felice. Ma la cosa più importante non è il numero di maglia, bensì quello che c'è qui dentro, nel mio cuore.

Il rapporto con CR7

I primi tempi, come abbiamo visto, sembrava esserci poco feeling ma i calciatori forti sanno giocare insieme e adesso tra Dybala e Cristiano Ronaldo tutto funziona alla perfezione: