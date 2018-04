Sono le bandiere del Cska Mosca, i giocatori più amati dalla tifoseria della formazione dell'ex armata rossa sovietica. Sono il portiere di 31 anni Igor Akinfeiev, i gemelli Aleksey e Vasili Berezutski (35) e Sergey Ignashevich: oggi 38enne e in passato molto vicino alla Roma prima di trasferirsi a Mosca. I quattro highlander della difesa del Cska, in occasione della partita di Europa League con l'Arsenal, hanno centrato un curioso record: sono tornati in campo contro i "Gunners", dodici anni dopo l'ultima volta.

Prima della gara d'andata di questi quarti di finale, gli inglesi avevano infatti affrontato i russi anche nelle due partite dei gironi della Champions del 2006: edizione vinta dal Milan di Inzaghi e Ancelotti, che i russi lasciarono già dopo la prima fase qualificandosi invece per l'Europa League.

I successi dei fantastici quattro

Sulla distinta ufficiale di quelle due sfide giocate contro l'Arsenal (il Cska vinse in casa 1-0 e pareggiò 0-0 a Londra), presentata da Valerij Gazzaev, il tecnico di quel tempo, comparivano già i nomi di Akinfeev, Ignaschevich e dei gemelli Berezutski. Un blocco difensivo che è riuscito a rimanere tale per tutti questi anni e che ha visto passare sulla panchina della squadra di Mosca diversi allenatori: Artur Jorge, Zico, Juande Ramos, Slutsky e ora Goncharenko.

Ormai definiti da molti tifosi "i fantastici quattro del Cska", Akinfeiev (capitano e portiere in prima squadra dall'età di diciassette anni) e i suoi difensori sono stati protagonisti in tutti questi anni e hanno contribuito a far vincere alla squadra sei campionati e la Coppa Uefa del 2004/2005: vinta a Lisbona, contro i padroni di casa dello Sporting, grazie al 3-1 finale con tanto di primo gol segnato da Aleksey Berezutski.