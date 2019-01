Dopo aver fatto parlare e discutere grazie a "How to be a footballer", il suo libro uscito poco mesi fa, e in attesa di conoscere il suo futuro allo Stoke City, Peter Crouch torna su tutte le pagine dei tabloid inglesi per la dolce notizia del quarto figlio in arrivo. Il trentasettenne attaccante cresciuto nelle giovanili del Tottenham, dopo la nascita di Sophia Ruby, la primogenita di 8 anni, Liberty Rose e Johnny, il maschietto nato da un anno, diventerà infatti padre per la quarta volta.

A rivelarlo è stato lo stesso giocatore, che attraverso il suo profilo Twitter ha pubblicato una foto della moglie Abbey Clancy in dolce attesa, corredata da una didascalia inequivocabile: "Quarto figlio in arrivo, colpa di Abbey che è così…". Oltre ai commenti e alle congratulazioni di centinaia di follower ricevuti da Crouch, anche la stessa moglie ha invitato i suoi seguaci a mettere un like su Instagram alla foto e al suo commento scritto ad hoc: "Quando una tripletta non basta".

Il futuro di Crouch

Il 2019 sarà dunque un anno indimenticabile per Peter Crouch, e non solo dal punto di vista personale. Il giocatore dello Stoke City è infatti ad un bivio importante della sua carriera. Se sarà addio al calcio giocato, l'ex nazionale inglese potrebbe anche decidere di mettersi subito in panchina ad allenare: "Non so cosa succederà in questo mese e non so cosa succederà alla fine del campionato – ha dichiarato il giocatore nelle scorse ore – Mi sento ancora in forma, sento ancora fame e mi piace giocare, anche se so che potrebbe essere l'ultima stagione".

"In questa parte della stagione non ho giocato molto – ha aggiunto Crouch – ma mi sto allenando bene e se verrò chiamato dall'allenatore saprò farmi trovare pronto. Ci sono molte partite in queste settimane e spero possa esserci un po' di spazio anche per me. Il mio futuro? In quest'ultimo periodo ho fatto un po' di tutto. Ho lavorato in televisione, ho scritto un libro e curo una rubrica sul Daily Mail. Ma sono anche alla fine del mio percorso di studi per diventare allenatore e mi piacerebbe un domani mettere in pratica ciò che ho imparato".