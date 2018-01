L'ultima sfida contro una diretta concorrente per evitare la Serie B, Walter Zenga l'ha brillantemente superata. Ora che aspetta anche l'incrocio fondamentale con il Cagliari, il tecnico del Crotone ha voluto dire la sua sulla corsa salvezza che interessa almeno otto squadre: dal Chievo, fermo a quota 22 punti, fino al Benevento. In occasione della conferenza prima del match con i sardi, l'allenatore degli "squali" si è presentato in sala stampa con un'analisi lucida sulla situazione in coda alla classifica.

"La lotta salvezza? Anche il Benevento per me è dentro, mancano 51 punti, sono tantissimi. Può succedere veramente di tutto – ha spiegato l'ex Uomo Ragno nerazzurro – Stiamo preparando la gara contro il Cagliari, ma non voglio sentire che si tratta di una gara facile perché loro sono rimaneggiati. Questo sarebbe il modo migliore per perdere la partita".

Il mercato del Crotone.

"Il Crotone non ha mai vinto contro il Cagliari in Serie A, e questo spiega già le difficoltà della partita – ha continuato Zenga – Nelle difficoltà gli uomini tirano però fuori le cose migliori. In ogni partita ci sono episodi fortunati o meno, ma la fortuna va da chi se la merita". Ad aiutare il tecnico nella missione salvezza, anche i nuovi giocatori arrivati dal mercato invernale: Capuano, Benali e Ricci, tra i migliori nel match del Bentegodi.

"Non faccio comprare i calciatori perchè gioco al fantacalcio – ha concluso il tecnico – Ho chiesto dei giocatori utili per il sistema di gioco che stiamo adottando. Adesso il Crotone ha 16/17 giocatori che se la possono giocare con chiunque. Gli ultimi giorni di mercato? Se alla fine la società mi metterà a disposizione un giovane o un potenziale crack, sarà il benvenuto". Il nome dell'ultima ora è quello del milanista Niccolò Zanellato: la trattativa per il suo arrivo in prestito è infatti in dirittura d'arrivo.