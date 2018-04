Piove sul bagnato in casa Crotone. Dopo le sconfitte con Roma, Fiorentina e Torino, e in attesa della sfida fondamentale con il Bologna, la squadra di Walter Zenga deve ora fare i conti con un altro infortunio pesante: quello che ha colpito Ahmad Benali. Il centrocampista ex Pescara, ha infatti riportato la frattura del quinto metatarso del piede destro. A comunicare l'infortunio del 26enne libico, che tornerà in campo nella prossima stagione, è stato lo stesso club calabrese attraverso una nota ufficiale.

"Il giocatore, dopo un trauma a seguito di un contrasto di gioco rimediato durante la gara di ieri contro il Torino, è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato la frattura al quinto osso metatarsale del piede destro. L’arto è stato già immobilizzato e si stanno valutando le strategie terapeutiche più opportune".

L'orgoglio dell'Uomo Ragno

La società del presidente Vrenna non può certo ritenersi fortunata in questo momento. Impegnata in una difficile lotta per evitare la retrocessione (è attualmente terz'ultima a due punti dalla Spal), la squadra deve fare i conti anche con altri infortunati. Per la prossima sfida con il Bologna, Zenga non potrà infatti convocare Markovic, Nalini, Simic e Ante Budimir: anche lui fuori per una frattura al metatarso.

Di fronte all'emergenza, il tecnico rossoblu non vuol però gettare la spugna: "Benali? Mi auguro che sia solo una botta, però, da come cammina e zoppica non ho buone sensazioni e, quindi, anche questo ci dà la sensazione del periodo in cui siamo – ha dichiarato Zenga, nel dopo gara di Torino, ai microfoni di Sky Sport – Nonostante tutto, siamo feriti ma non siamo morti. Non sono deluso perché non posso esserlo. Come ci si rialza? Dovremo lavorare per lottare sempre fino alla fine. Adesso dobbiamo però recuperare tutti i giocatori".