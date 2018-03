Per Walter Zenga non c'è pace. Il Crotone sta dannandosi l'anima per riuscire a salvarsi e restare in Serie A ma per il tecnico dei calabresi tutto si complica maledettamente e i tantissimi infortuni rischiano di diventare l'avversario più grande da affrontare. Non solo c'è l'allarme portieri, da oggi per l'Uomo Ragno ecco il problema in attacco: frattura del piede sinistro per Budimir. Una tegola che sembra confermare come la dea bendata non sia di casa a Crotone.

Frattura Budimir, maledizione Zenga.

Non c'è pace e Walter Zenga può davvero poco. Il tecnico del Crotone ha voglia di arrovellarsi su quale formazione schierare davanti ai continui stop per infortunio dei suoi giocatori. Adesso tocca a Budimir fermarsi in infermeria. L’attaccante croato classe 1991, ha subito un infortunio durante la rifinitura che ha preceduto la partenza per Torino. L'attaccante ha riportato una frattura al terzo metatarso del piede sinistro.

Questo il comunicato pubblicato dal Crotone sul sito ufficiale del club

“Il Football Club Crotone comunica che il calciatore Ante Budimir, dopo un trauma a seguito di un contrasto di gioco rimediato durante la rifinitura, al ritorno dalla trasferta piemontese è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato la frattura del terzo metatarso del piede sinistro. L’arto è stato già immobilizzato e si stanno valutando le strategie terapeutiche più opportune”.

Crotone in piena emergenza.

Per il Crotone dunque tutto si complica in vista della sfida contro i doriani dove mancheranno anche i portieri titolari. Una emergenza completa che aveva fatto sorridere amaramente nei giorni scorsi anche Walter Zenga che si era detto beffardamente pronto a scendere in campo e mettersi in porta.

Il cammino del Crotone è in salita. La squadra ha dimostrato già altre volte di avere la forza per risalire la china ma senza un attacco in piena forma, tutto sembra inutile. Budimir, autore dell’inutile doppietta nel 2-3 contro la Spal, sesto e settimo gol della propria stagione e della propria carriera in Serie A, adesso starà lontano dai campi per un periodo medio-lungo.