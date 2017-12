Folta chioma, doti da funambolo e un fiuto del gol eccezionale. Cristóbal Muñoz continua ad incantare con la maglia delle giovanili del Barcellona. Il classe 2005 si sta ben disimpegnando nel torneo Under 12 "La Liga Promises" e a farne le spese sono stati i club italiani, la Roma prima e la Juventus dopo. Gol e prestazioni importanti per il ragazzino dalla folta chioma in Spagna considerano già il nuovo Messi.

Cristóbal "Cristo" Muñoz, show alla Messi contro la Roma.

Il ragazzino del Barcellona ha strappato applausi nella sfida contro i pari età della Roma. "Cristo" ha segnato una tripletta nel match valido per "La Liga Promises", impreziosita da una rete che ha richiamato alla memoria le perle del suo idolo Leo Messi. Una serpentina eccezionale quella del classe 2005 che dopo aver dribblato come paletti diversi avversari ha trovato il gol.

in foto: Cristobal Munoz (foto Sport.es)

A segno anche contro la Juventus.

Come se non bastasse poi, Cristóbal Muñoz ha concesso il bis anche in occasione della sfida tra il suo Barcellona e la Juventus. Il suo gol, questa volta di testa, ha permesso agli Under 12 catalani di centrare la qualificazione in semifinale, eliminando i bianconeri.

Cristóbal Muñoz, nuovo fenomeno del Barcellona.

Ci hanno visto dunque giusto gli osservatori del Barcellona che hanno strappato la concorrenza di numerose altre società, Real Madrid compreso, per assicurarsi le prestazioni del giovane Muñoz. Nato il 12 febbraio 2005, solo pochi mesi fa è diventato del club catalano, lasciando l'UD Pavia, il club affiliato al Malaga che lo aveva prelevato dalla squadra della sua città l'Almeria. Impossibile dire no al Barcellona e al suo settore giovanile, vera e propria fucina di campioni