in foto: https://www.instagram.com/p/B6wDaRVgzRb/

Non ha perso tempo Cristiano Ronaldo per tornare in patria, al fianco di mamma Dolores. A poche ore dalla vittoria in Juventus-Inter, il campione portoghese ha lasciato Torino in tarda mattinata, per volare in compagnia dell'inseparabile Georgina Rodriguez e dei suoi figli a Madeira, presso l'ospedale dove è ricoverata sua madre che si sta riprendendo dopo l'ictus che l'ha colpita la scorsa settimana.

Dopo aver garantito il suo contributo alla Juventus nel big match contro l'Inter, vinto ieri sera all'Allianz Stadium, Cristiano Ronaldo con famiglia al seguito è volato a Madeira. Il campione portoghese ha lasciato Torino nella tarda mattinata di oggi per volare con Georgina e i quattro figli, per tornare in Portogallo e recarsi presso l'ospedale dove è ancora ricoverata mamma Dolores che nella scorsa settimana è stata ricoverata d'urgenza dopo un attacco ischemico. CR7 si è così sincerato delle condizioni della donna dopo che già nelle ore immediatamente successive alla corsa in ospedale, aveva ottenuto il via libera della società bianconera, per essere vicino a sua madre.

Come sta la mamma di Cristiano Ronaldo Dolores Aveiro

Come sta Dolores Aveiro? Quali sono le condizioni della mamma di Cristiano Ronaldo dopo l'attacco ischemico di pochi giorni fa? Le indiscrezioni dei giorni scorsi sono rassicuranti, con la donna che ha immediatamente tranquillizzato tutti sugli effetti dell'ictus che pare non abbia causato ulteriori danni. Secondo quanto riportato dai tabloid lusitani, la madre del calciatore della Juventus potrebbe lasciare l'ospedale già nei prossimi giorni, a poco più di una settimana dal ricovero.