Dolores Aveiro è la madre di Cristiano Ronaldo, un malore improvviso l'ha costretta al ricovero. Un ictus, ecco cosa ha subito la donna, 65enne, trasportata d'urgenza in ospedale. Appresa la notizia, CR7 ha lasciato subito Torino per volare in Portogallo ed essere accanto alla mamma. Comprensibilmente turbato da quanto accaduto, il calciatore ha ringraziato quanti in queste ore hanno mostrato affetto rivolgendo a lui e alla famiglia messaggi di sostegno ma chiesto massimo rispetto della privacy.

Grazie per tutti i messaggi di supporto dedicati a mia mamma – ha ammesso Ronaldo in un tweet pubblicato sul suo account ufficiale -. Attualmente le sue condizioni sono stabili e si sta riprendendo in ospedale. Io e la mia famiglia vorremmo ringraziare il team medico che si prende cura di lei e chiediamo gentilmente che ci venga rispettata la privacy in questo momento particolare.